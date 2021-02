<span style='text-decoration: underline;'>Nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana» </span>:<br><span style='color:red;'>Attribution prochaine de plus de 160 logements promotionnels aidés</span>

Pas moins de 164 logements promotionnels aidés (LPA) seront attribués durant l’année 2021 au nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana» de Misserghine (Oran), a-t-on appris de la direction locale de l’habitat. Dans une déclaration à l’APS, le directeur de l’habitat, Yacine Khourkhi, a précisé que ce quota de logements type LPA (F3), dont l’attribution est prévue, au plus tard, en décembre prochain, s’inscrit dans le cadre du nouveau programme visant la réalisation à Oran de 1.500 logements LPA.

M. Khourkhi a ajouté que le nouveau programme de logements a connu un «retard» résultant de la pandémie du Coronavirus, soulignant que sa réalisation a été décidée au niveau du nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana» dans la commune de Misserghine. Des assiettes foncières ont été étudiées et attribuées à des promoteurs pour réaliser des projets dont les travaux devant être entamés, au plus tard, en mars prochain, a-t-on fait savoir.

L’ancien programme LPA a enregistré un retard à l’entame des travaux de réalisation mais aussi durant l’opération d’élaboration des listes des bénéficiaires, a-t-on fait remarquer de même source. M. Khourkhi a également indiqué qu’il sera procédé, au titre de l’exercice 2021, à la distribution de 930 logements, dont 79 unités ont déjà été attribuées au mois de février courant, au pôle urbain de la localité de Belgaid relevant de la commune de Bir El Djir.

Le quota de logements sera attribué en quatre étapes à travers les communes de la wilaya, selon le responsable qui a précisé que la première étape est programmée en fin mars prochain (180 unités), la deuxiéme (315 unités) au titre du 2e trimestre 2021 alors que la 3ème et 4e étapes durant le 3ème trimestre, soit respectivement 160 et 200 logements).