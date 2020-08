Doucement et à petites doses, les Algériens retrouvent leurs habitudes de tous les jours. Habitudes brusquement arrêtées au mois de mars avec l’apparition des premiers cas de Covid-19 dans notre pays. Et même si on n’est pas encore tout à fait dans la vie normale, on n’en est pas tout à fait loin.

Revoir les terrasses des cafés ouvertes et pleines est un signe qui ne trompe pas sur les changements survenus en ce mois d’août. Et si on ajoute à cela la réouverture des mosquées, mais aussi celle des plages, on serait presque tenté de croire que le virus ne circule plus. Et pourtant, c’est tout sauf cela. Et c’est ce que ne doivent jamais occulter les citoyens dans leurs gestes et réflexes de tous les jours. Le virus circule toujours et continue de faire des victimes.

Ces mesures d’allégement du confinement ont été reçues, certes, avec grande joie et satisfaction par la population, mais tout ceci reste tributaire du comportement du citoyen, car toute défaillance ou relâchement dans l’observation stricte des mesures de prévention conduira automatiquement et rapidement à l’arrêt brutal de ces allégements et au retour des restrictions.

Des restrictions qui, il faut en convenir, ont sérieusement réduit les libertés individuelles et restreint les mouvements des citoyens, qui ne pouvaient même pas quitter le territoire de leurs wilayas durant une longue période. Mais il fallait passer par là, car la situation sanitaire devenait inquiétante à tous les niveaux, et les capacités hospitalières du pays fleuretaient dangereusement avec la saturation. D’ailleurs, dans certaines régions du pays, des malades ont été obligés de suivre le protocole sanitaire du Covid-19 chez eux faute de lits disponibles. Heureusement, la situation est vite revenue à la normale et les pouvoirs publics ont pu gérer cette phase difficile et on a vu une amélioration certaine.

Et c’est ce fait qui a encouragé à une plus grande ouverture dans les mesures de déconfinement. Mais tout peut aussi s’arrêter brutalement, si les principales mesures de prévention ne sont pas respectées par les citoyens, à savoir la distanciation physique, le lavage systématique des mains et surtout le port du masque. A voir de près, enfin de compte c’est le citoyen plus que les autorités, qui a entre ses mains la suite à donner à ce retour à une vie de plus en plus normale. C’est lui, et uniquement lui, par son civisme ou son incivisme qui décidera de quoi sera fait demain.

Par Abdelmadjid Blidi