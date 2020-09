<span style='text-decoration: underline;'>USMBA</span>:<br><span style='color:red;'>Aucun recrutement et un avenir sombre</span>

La situation chaotique au sein de la sportive, la SSPAUSMBA risque de perdurer encore plus longtemps vu les données qui n’ont pas encore changé.

Au niveau de l’administration, chacun réclame sa démis sion et le plus étonnant événement, la sortie d’un secrétaire du club qui a organisé un soi-disant point de presse. Tout semble être irréel mais les gens ont parfois tendance à duper plus d’un au moment où personne n’a pris le taureau par les cornes. Un secrétaire qui parle de l’absence de son administration est donc une vraie mascarade car en réalité, tous sont coupables de cette amère situation de l’USMBA, tous comme les pseudos dirigeants et d’anciens responsables de la wilaya qui ont mis l’équipe au bord de la dérive. Quant aux joueurs, ils pensent comme on l’avait annoncé il y a plus d’un mois à l’exil et veulent coûte que coûte se faire une santé financière chez d’autres clubs afin d’esquiver la misère d’un an sans salaire chez l’USMBA. On prend donc l’équipe en otage et on tente de gagner du temps mais sur le terrain, les autres clubs ont procédé à sept voire huit recrutements le mois passé. Le meneur de jeu et buteur du championnat de Ligue Une 2019 -2020, Belhocini Ihab est sur le point de quitter Bel Abbés vers un club algérois (USMA) où il est pressenti en cas d’échec de son départ vers le Qatar ou la France. A l’heure actuelle, certains veulent investir cette situation pour plaider un éventuel ‘directoire’ qui va sûrement profiter des opportunistes que d’autres réclament des postes dans la future équipe dirigeante. Où va donc l’USMBA ? Question sans réponse pour le moment.

B.Didéne