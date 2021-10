<span style='text-decoration: underline;'>Après la sentence de trois mois de suspension </span>:<br><span style='color:red;'>Aucun signe de vie de l’entraîneur de l’USMBA Slimani</span>

Le club phare de la Mekerra vient de recevoir un autre coup dur après la défaite de trois buts à un à Boufarik face au WAB local.

En fait, la commission de discipline vient de livrer son verdict considéré comme sévère envers l’USMBA suite à la suspension de l’entraîneur Sid Ahmed Slimani pour trois mois ferme et trois autres mois avec sursis, plus une amende de 35.000 dinars pour contestations envers l’arbitre assistant. Encore plus dur, le capitaine Yahia Miloud Koufi écope d’un match de suspension qui devait être purgé hier contre l’USM Hadjout dans le cadre de la deuxième journée du championnat. Pour sa part, l’administration de l’USMBA vient de faire appel contre la suspension de Slimani vu que ce dernier n’a pas été convoqué par la commission de discipline et la sanction a été annoncée à son insu. Mais ce qui inquiète plus les dirigeants et les supporters de l’USM Bel Abbés c’est l’absence considérée comme non justifiée du coach Slimani, alors que les camarades du gardien Maâchou se sont entraînés la semaine passée sans leur entraîneur. Est-ce un divorce précoce ?

B. Didéne