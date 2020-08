<span style='text-decoration: underline;'>Séisme de Blida</span>:<br><span style='color:red;'>Aucune perte humaine ou matérielle enregistrée pour l’heure</span>

Aucune perte humaine ou matérielle n’a été enregistrée pour l’heure suite au séisme survenu jeudi matin à Ain Romana, dans la wilaya de Blida, a indiqué la Protection civile dans un communiqué.

Les unités de la Protection civile qui effectuent des opérations de reconnaissance -toujours en cours- dans tous les communes et quartiers de la wilaya de Blida et des wilayas limitrophes ou a été ressentie la secousse tellurique, à savoir Tipasa, Médéa et Alger, n’ont pas constaté de pertes humaines ou matérielles, a précisé la même source. Une secousse tellurique d’une magnitude de 4,2 degrés sur l’échelle ouverte de Richter a été enregistrée jeudi à 09h04 à Ain Romana, dans le wilaya de Blida, a indiqué un communiqué du Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG). L’épicentre de la secousse a été localisé à 4 km au sud-ouest d’Ain Romana, a précisé le CRAAG.