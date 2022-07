<span style='text-decoration: underline;'>ENTREPRISE PORTUAIRE DE SKIKDA</span>:<br><span style='color:red;'>Augmentation de l’activité des marchandises et conteneurs au 1er semestre 2022</span>

L’entreprise portuaire de Skikda a enregistré un bilan «positif» durant le premier semestre de l’année 2022 avec une augmentation remarquable dans l’activité de marchandises et de conteneurs, a-t-on appris lundi auprès des services du port.

Dans une déclaration à l’APS, le chargé de com munication auprès de l’entreprise portuaire de Skikda, Abdelmalek Hamidcha, a indiqué que l’activité des marchandises a enregistré durant le premier semestre de l’année 2022 une augmentation remarquable estimée à 51% comparativement à la même période de l’année 2021, avec un échange d’environ 2,3 millions de tonnes de marchandises durant les six premiers mois de l’année 2022.

«La très grande augmentation» du volume de marchandises exportées via le port de Skikda atteignant durant cette même période environ 941.000 tonnes constitués principalement de matériaux de construction (833.000 tonnes durant cette période) a été le fait saillant de cette évolution.

Durant les six premiers mois de l’année en cours, il a été procédé à l’importation d’environ 1,3 million de tonne de marchandises avec un recul estimé à 1% comparativement à la même période de l’année précédente (2021). L’activité des conteneurs a réalisé également des chiffres «positifs» durant le premier semestre 2022 avec une augmentation de 15% par rapport à la même période de l’année 2021, a-t-on indiqué. Le nombre de conteneurs traités au port de Skikda durant cette période est de l’ordre de 77.398 conteneurs, une augmentation ayant marqué également le poids des conteneurs atteignant près de 612.000 tonnes, soit une croissance estimée à 23% comparativement à la même période de l’année précédente.

Par ailleurs, l’activité des hydrocarbures a connu un recul évalué à 7%, avec un volume d’activité de 9,8 millions de tonnes dont 9,5 millions de tonnes exportés contre 224.000 tonnes importés durant la même période, a fait savoir M. Hamidcha. Le volume de l’activité générale qu’a connu le port de Skikda durant le premier semestre de l’année en cours a atteint les 11,977 millions de tonnes contre plus de 12 millions de tonnes durant la même période de l’année précédente, a-t-on souligné.

S’agissant du mouvement des navires au port de Skikda, il a connu un recul estimé à 12% (1.022 navires qui ont accostés durant les six premiers mois de l’année 2022), a ajouté la même source. En ce qui concerne les indices financiers, l’entreprise portuaire de Skikda a réalisé jusqu’au 30 juin un chiffre d’affaire de 5,2 milliards DA, représentant un léger recul estimé à 2% en 2022 par rapport à la même période de 2021. Le chiffre d’affaires du mois de juin 2022 a atteint le un (1) milliard de dinars, soit une augmentation de 22% comparativement au mois de juin de l’année précédente 2021.

Le même responsable a estimé que ces chiffres positifs sont confirmés par les résultats enregistrés durant le mois de juin de l’année courante durant lequel le volume de l’activité des échanges dans ce port a atteint environ 2 ,4 millions de tonnes, soit une augmentation estimée à 26% comparativement au même mois de l’année précédente. Le volume de l’activité des hydrocarbures durant le mois de juin 2022 a atteint environ 1,9 million de tonnes représentant une augmentation de 13% par rapport au même mois de l’année 2021, alors que le volume de l’activité des marchandises a augmenté de 111% l’équivalent d’environ 523.000 tonnes, a relevé le chargé de communication auprès de l’entreprise portuaire de Skikda.

L’augmentation a concerné également le mouvement des conteneurs dont le nombre a atteint durant le mois de juin 2022 les 14.379 conteneurs avec une augmentation évaluée à 22%, au même titre que la charge des conteneurs qui a enregistré une augmentation de 27% (112.178 tonnes), a précisé M. Hamidcha.