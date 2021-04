<span style='text-decoration: underline;'>OPEP+</span>:<br><span style='color:red;'>Augmentation progressive de la production à partir de mai</span>

Les pays de l’ OPEP et les autres producteurs connus sous la dénomination de l’OPEP+ ont décidé d’augmenter de manière graduelle leur production à partir du mois de mai.

Ainsi, le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab à indiqué à l’issue de la 15ème réunion ministérielle des pays de l’OPEP+, qui s’est déroulée par visioconférence, que «les participants ont convenu de modifier progressivement le niveau de la production durant les mois de mai, juin et juillet, où il sera procédé à l’augmentation de la production pour une quantité ne dépassant pas les 500.000 barils/jour par mois».

Sur cette base, le volume de la baisse sera réduit à 6,5 millions de barils/jour en mai, puis 6,2 millions de barils/jour en juin et 5,7 millions de barils/jour en juillet.

Ces décisions viennent dans le cadre des conclusions de la 28ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi Opep et non-Opep (JMMC), qui s’est tenue mercredi passé.

Pour ce qui est de la part de production fixée par l’Algérie, M. Arkab a précisé que la modification permettra une augmentation légère dans la production algérienne de 11.000 barils/jour en mai et juin et 14.000 barils/jour en juillet.

Le ministre a souligné, aussi, que la 28ème réunion du Comité a connu «des débats fructueux» qui ont permis d’évaluer l’état d’avancement des opérations de vaccination anti-covid19, passant de 2 % en mars à 7 % actuellement du total de la population mondiale, «une avancée positive» pour le marché pétrolier.

Les participants ont convenu de poursuivre les concertations et les rencontres pour examiner les perspectives de développement du marché de pétrole à court terme, en tenant compte du respect des engagements de réduction de la production des pays signataires de la déclaration de coopération.

M. Arkab a mis en avant que tous les pays ayant pris part à la réunion étaient unanimes quant à la nécessité de poursuivre les efforts de réduction de la production jusqu’à parvenir à la stabilité du marché et la réduction du surplus des stocks pétroliers mondiaux.

Les prix du pétrole grimpent

Par ailleurs, les prix du pétrole ont grimpé jeudi après la décision par les membres de l’OPEP+ de réduire leurs coupes de production de brut, mais seulement à compter du mois de mai et progressivement.

Ainsi, le baril de Brent ou brut de mer du nord, pour la fixation des prix du pétrole. de la mer du Nord pour livraison en juin, dont c’est le premier jour d’utilisation comme contrat de référence, a conclu à Londres à 64,86 dollars, en hausse de 3,37% ou 2,12 dollars, par rapport à la clôture de la veille.

A New York, le baril américain de WTIWTI Le West Texas Intermediate (WTI) pour le mois de mai s’est apprécié de 3,87% ou 2,29 dollars à 61,45 dollars.

Le marché n’avait d’yeux jeudi que pour le sommet ministériel de l’alliance composée des membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de ses dix alliés, connue sous l’acronyme OPEP+.

Cette conclusion a surpris le marché dans un premier temps alors que «les attentes initiales des investisseurs étaient que l’Opec+ n’allait pas oser accroître sa production en mai», soulignait Louise Dickson, analyste pour Rystad Energy.

Noreddine Oumessaoud