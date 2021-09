<span style='text-decoration: underline;'>Avancement du projet de 1252 logements à Bir El Djir</span>:<br><span style='color:red;'>Avancement du projet de 1252 logements à Bir El Djir</span>

Le wali d’Oran Said Sayoud a rassuré hier les habitants de Batimate Taliane sur l’avancement du projet de 1252 logements à Bir El Djir devant abriter ces familles. Lors d’une visite effectuée sur place, le wali d’Oran a mis les points sur les «I».

Avec un franc parler, il a expliqué la situation actuelle aux habitants notamment après la résiliation du contrat avec l’une des entreprises chargées des travaux. «Le projet à débuté en 2015, pour un délai de 24 mois, nous sommes á 72 mois. Les habitants souffrent à cause de l’amiante” dira un représentant des habitants.

Le wali d’Oran a rappelé que toutes les procédures nécessaires ont été prises. ”L’appel d’offre a été lancé et l’ouverture des plis a été effectuée. L’évaluation des offres débutera demain, pour chaque îlot il y aura une entreprise, d’ici la fin de la semaine, il y aura l’attribution des marchés. Nous avons donné des instructions au directeur du logement pour accélérer l’approbation des marchés afin que les entreprises puissent rapidement entamer les travaux, explique le wali, dans un délai de 15 et 20 jours» a encore précisé le wali qui a insisté également sur le suivi rigoureux de l’avancement des travaux.

«Il ne reste pas beaucoup de travaux, même ceux de l’aménagement extérieur sont à 50% de taux d’avancement» dira-t-il.

Said Sayoud a révélé également qu’il existe une véritable inquiétude concernant les équipements publics. «À présent nous n’avons pas commencé, il y a une école primaire, un cem et un lycée. Le terrain de ce dernier fait l’objet d’un conflit avec un promoteur immobilier.

On essayera de trouver une solution à ce problème. Si on ne trouve pas une solution, ce sera à la justice de trancher» dira le wali, qui a insisté également sur le fait que les autorités sont présentes afin d’accélérer les travaux de ce projet et qu’il y a des procédures à respecter.

Fethi Mohamed