<span style='text-decoration: underline;'>GC MASCARA</span>:<br><span style='color:red;'>Aziz Abbès nouvel entraîneur et un chèque de 500 millions de la wilaya</span>

Le Gallia de Mascara compte réussir son futur exercice en Nationale Deux Amateur et pourquoi ne pas tenter de jouer pour l’accession en élite.

La première décision prise par le jeune président Merabiha Noureddine a été d’engager un entraîneur connu à l’échelle nationale puisqu’il s’agit de Aziz Abbés qui a donné son accord et pourra entamer la préparation d’avant saison dès cette semaine. Pendant ce temps, le président a entamé la semaine dernière l’opération de recrutement et de renouvellement des contrats des joueurs en présence de l’ancienne gloire internationale et enfant de la ville de l’Emir, Lakhdar Belloumi. Jusqu’à présent, on compte quatre nouvelles arrivées et il s’agit de l’attaquant Allam Mohamed (28 ans, ex Wifak de Tighennif), Taghzout Abdelghani (gardien, ex ES Mostaganem), l’avant centre Attia Mohamed (28 ans, ex MO Constantine), et le défenseur Safa Moulay (29 ans, ex CA Batna). Entre temps, Merabiha a renouvelé les contrats de huit joueurs qui sont Belhadji Mohamed Amine, Boudissa Zinedine, Nekrouf Benali, Belhadja Mustapha, Yechdir Fayçal, Metmati Med Amine, Tadjer Hocine et Adel Hamsas. Bien avant ces démarches, une opération de prospection a été organisée et a connu la participation d’une quarantaine de joueurs venus de divers horizons et une autre pour alimenter l’équipe réserviste des U21 et qui a connu la participation de près de 70 candidats. L’équipe réserve du GCM sera drivée par Keba?li Djamel Eddine et son adjoint Safa Seffah. Le stade Meflah Aoued a été homologué pour accueillir les rencontres du Gallia après une visite d’inspection de la commission d’homologation arrivée à Mascara il y a trois jours. Notons que le GC Mascara a bénéficié d’une enveloppe budgétaire de 500 millions de centimes donnée par la caisse de la wilaya lors de la cérémonie de distinction des équipes et athlètes qui ont honoré la wilaya. Une cérémonie présidée par le wali Seyouda.

B. Didéne