<span style='text-decoration: underline;'>CRB</span>:<br><span style='color:red;'>Azzedine Doukha: «Je mettrai toute mon expérience au service du club»</span>

Le gardien international algérien Azzedine Doukha (36 ans) a promis mardi de mettre toute son expérience au profit du CR Belouizdad, le club champion d’Algérie en titre, au profit duquel il avait signé la veille au soir pour deux ans, en provenance de la JS Kabylie.

«Je suis extrêmement heureux de rejoindre le CRB. C’est un grand club, et n’importe quel joueur voudrait porter ses couleurs, encore plus en ce moment qu’il domine le championnat national. C’est vraiment un honneur pour moi de rejoindre une aussi prestigieuse formation, et auprès de laquelle je m’engage à donner le meilleur de moi-même, pour qu’elle se maintienne au plus haut niveau et qu’elle remporte d’autres titres» a indiqué l’ancien portier de l’USM El Harrach, dans une déclaration au site officiel du club. De son côté, la Direction du Chabab a précisé dans un communiqué que Doukha a paraphé un contrat de deux ans, qui s’étendra «jusqu’à l’été 2024», après avoir réglé avec la JSK la totalité des détails administratifs, relatifs à son recrutement. Interrogé s’il y avait d’autres raisons qui ont pesé dans son choix de rejoindre les Rouge et Blanc, Doukha a cité entre autres le fait que le club soit «très stable», avec de «gros moyens», sans oublier le fait qu’il a «réussi un excellent recrutement cet été», qui laisse présager la possibilité de réaliser un très bon parcours. Quoique, même s’il semblait très heureux de rejoindre le Chabab, Doukha n’a pas oublié la JSK et ses fidèles supporters, puisque les derniers mots de son entretien leurs étaient dédiés. «J’ai passé des moments inoubliables à la JSK, qui compte aussi parmi les plus grands clubs d’Algérie. Ses couleurs et ses fidèles supporters garderont toujours une place privilégiée dans mon coeur» a-t-il encore assuré