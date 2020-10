Bac 2020: un taux de réussite national de 55,30%, les résultats annoncés mercredi à 15h

Les résultats de l’examen du baccalauréat de la session 2019-2020 seront annoncés mercredi à 15h00, le taux de réussite au niveau national étant de 55,30%, a appris l’APS auprès du ministère de l’Education nationale.

Les résultats selon les filières font ressortir que celle des mathématiques arrivent en tête avec un taux de réussite de 80,22%, suivie des langues étrangères avec un taux de 67,78%, la filière technique mathématique avec 58,48%, sciences expérimentales avec 56,97% puis la filière littéraire et philosophie avec un taux de 52,60 et enfin gestion et économie avec 38,09%, selon le ministère de l’Education nationale.

Dans ce contexte, le ministère a fait savoir que les résultats, aussi bien pour les candidats scolarisés que libres, seront annoncés demain mercredi 14 octobre 2020 à partir de 15 heures au niveau des établissements scolaires et sur le site électronique de l’Office national des examens et concours (ONEC) : https://bac.onec.dz.

Les résultats des lauréats scolarisés seront également publiés sur la Chaîne du Savoir (Maârifa) de la Télévision nationale ainsi que sur le site électronique dédié aux parents d’élèves.

Le ministère de l’Education nationale a précisé en outre que les résultats pourront être consultés sur les téléphones portables via SMS, en introduisant le code *567# sur les trois opérateurs de la téléphonie mobile, Mobilis, Ooredoo et Djezzy.