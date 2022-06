<span style='text-decoration: underline;'>Variant entre 250 et 450 DA/kg</span>:<br><span style='color:red;'>Baisse des prix de la sardine</span>

Les prix de la sardine, poisson populaire par excellence connaissent une baisse notable à Oran depuis le début du mois de mai, période qui marque l’ouverture de la saison de pêche des poissons pélagiques.

Les prix au débarquement de ce poisson bleu prisé par les consommateurs, se situent entre 250 et 350 DA/kg pour le petit calibre et entre 350 et 450 DA/kg pour le gros calibre, a indiqué le directeur local de la Pêche et des ressources halieutiques, Lahouari Kouissem.

Au niveau de plusieurs marchés d’Oran, la sardine est ainsi cédée entre 300 et 400 DA/kg pour le petit calibre et entre 400 et 600 DA/kg pour le gros calibre. Et même si la baisse des prix de ce poisson bleu, proposé à 1.200 DA/kg hors saison et durant le mois de Ramadhan dernier, est conséquente, les couches sociales les plus défavorisées ont du mal à s’offrir ce poisson, autrefois considéré comme un plat populaire. «A 600 dinars le kilo, la sardine reste un peu cher pour moi», a estimé une ménagère rencontrée au marché de Bir El Djir. «Les prix sont appelés à baisser davantage dans les prochaines semaines», a rassuré M. Kouissem, ajoutant qu’ils se stabiliseront, d’ici la mi-juin, aux alentours de 300 DA/kg pour le petit calibre et 400 DA/kg pour le gros calibre. Selon M. Kouissem, la production actuelle est d’une moyenne de 50 tonnes par semaine au port d’Arzew et 30 tonnes par semaine au port d’Oran. Il a également noté que la production augmentera considérablement après la mi-juin, début de la pleine saison de la sardine. «La production peut atteindre 10 voire 15 tonnes par jour, au cours de la pleine saison, qui commencera la mi-juin pour prendre fin au mois d’octobre prochain», a expliqué le directeur local de la Pêche et des ressources halieutiques, ajoutant qu’en pleine saison, la production sera abondante et aura un impact sur les prix de la sardine devant ainsi baisser jusqu’à 200 DA/kg.