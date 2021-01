<span style='text-decoration: underline;'>Musée national «Ahmed Zabana» d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Baisse du nombre de visiteurs en 2020</span>

Le Musée national «Ahmed Zabana» d’Oran a enregistré une baisse importante du nombre de visiteurs en 2020 en raison de la pandémie Covid-19, a-t-on appris jeudi auprès de cet établissement.

Le nombre de visiteurs enregistré en 2020 par le Musée a atteint 12.239 contre 53.202 en 2019, enregistrant ainsi une baisse due à la situation sanitaire causée par la Covid-19 ayant pour conséquence la fermeture des musées comme mesure de prévention pour limiter la propagation de l’épidémie, a souligné à l’APS la chargée de la communication et de l’animation de cet établissement culturel.

Ce nombre de visites a été enregistré durant six mois de l’année dernière dont 7.548 visiteurs durant les mois de janvier et février, alors que le nombre de visiteurs durant les quatre derniers mois était de 4.691, a ajouté Mme Boutaleb. Le Musée «Ahmed Zabana» est resté fermé au public pendant six (6) mois (de mars à août derniers) et a repris ses activités en septembre 2020 avec l’application stricte des mesures de prévention dont le port du masque protecteur et la distanciation physique, a-t-on fait savoir. D’autre part, devant cette situation sanitaire, le Musée a eu recours au virtuel, en présentant ses activités culturelles sur sa page Facebook, sachant que le nombre de vues pour chaque activité oscille entre 200 et 550, a indiqué l’animateur de cette page, Adel Zouaoui, également conseiller au Musée.