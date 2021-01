<span style='text-decoration: underline;'>police</span>:<br><span style='color:red;'>Baisse sensible du nombre d’accidents de la circulation à l’est du pays</span>

Une baisse «sensible» du nombre d’accidents de la route, a été enregistrée dans la région Est du pays en 2020 comparée à 2019, a-t-on appris mercredi, auprès des services de l’inspection régionale Est de la police de Constantine couvrant quinze (15) wilayas de cette zone.

Un total de 4.214 accidents de la circulation, causant la mort de 208 personnes et des blessures pour 5.247 autres, a été recensé l’année dernière contre 5.167 accidents enregistrés en 2019, représentant une diminution de l’ordre de 953 accidents , a précisé le chef du bureau régional de la communication et des relations publiques au sein de cette inspection, le commissaire principal, Rachid Lebaïli .

La crise sanitaire due à la propagation du virus Covid 19 et les procédures de confinement partiel, prises par les autorités publiques , pour lutter contre cette pandémie ayant permis de limiter le trafic routier, ont favorisé la réduction du nombre d’accidents de la circulation pendant cette période , a affirmé M Lebaïli. Les mesures rigoureuses appliquées à l’encontre des délinquants routiers, ne respectant pas le code de la route et les campagnes de sensibilisation qui sont organisées régulièrement avec la collaboration des associations activant dans ce domaine, sont les autres facteurs qui ont contribué aussi à la diminution de ce type d’accidents, a-t-il dit.

Le même responsable a détaillé que l’élément humain demeure la principale cause dans 97,71% des accidents signalés en 2020 à travers l’ensemble des dites régions, suivis de l’état des véhicules, représentant 1,32 % des causes et puis l’état des routes avec 0,96 %.

Afin d’éviter la recrudescence du nombre de ces accidents de la route, les services du même corps sécuritaire, ambitionnent l’organisation régulière de campagnes de sensibilisation, et la multiplication de leur présence dans les sorties de prévention et de proximité notamment sur les routes à risque, a fait savoir la même source qui a insisté dans ce contexte sur le respect du code de la route et avertit quant aux risques de l’excès de vitesse, le dépassement dangereux, le non-respect de la distance de sécurité.