<span style='text-decoration: underline;'>Dr Sihem Ben Djabellah, spécialiste en chirurgie orthopédique</span>:<br><span style='color:red;'>«Beaucoup de patients jeunes ont été emportés par la 3e vague»</span>

Le Dr Sihem Ben Djabellah, spécialiste en chirurgie orthopédique a indiqué, hier, que plusieurs patients jeunes ont été emportés par la troisième vague du coronavirus. Elle a précisé que le décès de plus en plus de citoyens moins âgés est dû à la forte virulence du variant Delta qui a caractérisé la 3e vague.

Plusieurs spécialistes ont mis en garde contre le danger que représente la troisième nouvelle vague sur les patients jeunes. Ce constat est partagé par le Dr Sihem Ben Djabellah lors de son intervention, hier matin, sur les ondes de Radio Sétif. «Durant la troisième vague de la pandémie, nous avons perdu beaucoup de jeunes», a-t-elle déclaré, précisant que «cette troisième vague a touché beaucoup de jeunes, comparativement aux précédentes vagues, car l’infection touche directement le système respiratoire», a-t-elle souligné.

La spécificité de la troisième vague du coronavirus dont le variant Delta constitue plus de 90% des contaminations n’est pas exclusive à l’Algérie, elle est constatée dans plusieurs pays à travers le monde. Depuis l’arrivée de la troisième vague, les structures de la santé ont recouru à des hospitalisations dans les services de réanimation de personnes peu âgées infectées par le coronavirus et qui se trouvaient dans le besoin d’être alimentés en oxygène médical.

Pour éviter cette situation et afin d’écarter l’éventuelle arrivée de la quatrième vague, dans le pays la spécialiste a appelé les citoyens à poursuivre l’application des mesures de protection et de prévention. «Les citoyens doivent poursuivre l’application des mesures de protection telles que la distanciation physique, le port de masque et l’utilisation des produits de désinfection pour éviter une 4ème vague», a-t-elle déclaré.

Par ailleurs, le Dr Ben Djabellah a affirmé que les patients qui souffrent de pathologies orthopédiques ne seront pas affectés par des effets secondaires s’ils recourent au traitement contre le coronavirus. «Le développement des méthodes et techniques chirurgicales permet de réduire les complications», a-t-elle déclaré sur les ondes de Radio Sétif. Elle a précisé dans le même contexte qu’afin de réduire les risques du coronavirus, il faut recourir à la vaccination, en plus de l’application des mesures de prévention.

Évoquant le risque auquel sont confrontés les membres du corps médical au milieu hospitalier, le Dr Ben Djabellah a affirmé que certains médecins ont été infectés directement par les patients, car ces derniers ont refusé de déclarer leur contamination par le coronavirus. Elle a souligné, dans le même contexte, que «la relation du médecin avec le patient et sa famille le rend vulnérable à l’infection par le coronavirus».

Dans le même contexte, la spécialiste en chirurgie orthopédique a souligné les carences dont souffre le secteur de la santé en Algérie. «Le secteur de la santé nécessite davantage d’équipements médicaux pour assurer une meilleure prise en charge des patients», a-t-elle déclaré.

Samir Hamiche