<span style='text-decoration: underline;'>«Récupération carton» </span>:<br><span style='color:red;'>Beaucoup va à la poubelle</span>

Beaucoup de produits jetés peuvent être récupérés mais malheureusement, on constate que la récupération n’est pas effectuée sérieusement et beaucoup de matières rejoignent les poubelles du service de nettoiement.

On a aperçu plusieurs jeunes qui œuvraient avec des moyens dérisoires et limités, ce qui profite aux sociétés privées qui semblent mieux les payer. Il se trouve qu’il y a également plusieurs APC de la wilaya d’Oran qui se sont équipées en matériels pour l’emballage, et il y a eu plusieurs tentations pour récupérer le verre et l’usine de l’ENAVA qui a initié le ramassage du verre dans les quartiers, avaient installé des bacs de récupération de verre mais par manque de conscience de nos concitoyens, ces bacs étaient remplis d’ordures et le projet n’a pas été concluant et a été abandonné, de même que les associations participent mais de manière irrégulière.

Et ainsi, on constate des tas de carton ou autre jetés au niveau des lieux de bacs à ordures et pourtant, il s’agit d’un créneau porteur pour nos jeunes mais hélas, il n’a pas suscité d’engouement.

Adda.B