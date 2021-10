Bechar : 17 blessés suite au renversement d’un bus

Dix-sept (17) personnes, dont sept (7) étrangers, ont été blessées lundi au sud de Bechar suite au renversement du bus qui les transportait, a-t-on appris auprès de la cellule de communication de la direction locale de la Protection civile.

Le renversement du bus est survenu suite à sa collision avec un tracteur conduit par un agriculteur des périmètres agricoles situés à proximité de la rocade sud de Bechar, a-t-on indiqué de même source. Les victimes, huit (8) de sexe féminin et neuf (9) de sexe mascul in, plus ou moins gravement blessés ont été évacuées vers l’hôpital «Tourabi Boudjemaa » de Bechar par les éléments de la protection civile, a-t-on fait savoir.