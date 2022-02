<span style='text-decoration: underline;'>Aéroport d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Bekaai: Réception définitive de la nouvelle aérogare le premier trimestre de l’année en cours</span>

La nouvelle aérogare de l’aéroport international Ahmed Benbella sera réceptionnée définitivement à la fin du premier trimestre de l’année en cours, soit trois mois avant le rendez-vous de la 19ème édition des Jeux méditerranéens prévue dans la capitale de l’Ouest du pays du 25 juin au 5 juillet 2022, a annoncé jeudi à Oran le ministre des Transports Aissa Bekkai.

Lors de sa visite d’inspection de cette infrastructure en compagnie du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebbag, M. Bekkai a indiqué que Les travaux ont été achevés et il ne reste que la mise en place des équipements qui sont actuellement au niveau du port d’Oran, a indiqué M. Bekkai lors de l’inspection de cette infrastructure en compagnie du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebbag. Le Premier ministre, Aymen Benabderrahmane, a-t-il souligné à ce propos, a donné des instructions de sortir ces équipements dans un délai d’une semaine.

Le ministre des Transports a précisé que la livraison définitive de la nouvelle aérogare se fera fin mars prochain et sa mise en service sera effective immédiatement après l’achèvement des essais techniques des équipements. Aissa Bekkai a insisté sur une meilleure exploitation de cette aérogare et sur l’amélioration des services et prestations dans le domaine du transport aérien, soulignant l’importance de cette réalisation dans la réduction des prix, l’amélioration des services, la relance économique et la création d’emplois. S’agissant des investissements dans le domaine du transport aérien, le ministre a indiqué que son département a reçu 15 dossiers dont huit sont actuellement en phase d’étude, notant que ses services ont pris toutes les mesures administratives, modifié les textes législatifs et réglementaires et mis en place une cellule d’écoute pour prendre en charge les préoccupations des investisseurs. L’opération d’installation des équipements aéroportuaires a démarré le mois de février au niveau de la nouvelle aérogare de l’aéroport international «Ahmed Ben Bella» d’Oran.

Il s’agit de la pose de six couloirs télescopiques, de cinq bandes pour les bagages, de 33 guichets d’enregistrement, ainsi que des caméras de surveillance, un système de contrôle d’accès à l’aéroport et autres, a fait savoir le directeur de l’aéroport, Nadjib Benchenine. Il a indiqué que les essais techniques de la nouvelle aérogare ont été lancés en janvier dernier pour les escalators, les appareils de climatisation, les moyens de pompage, de sonorisation et d’éclairage intérieur et extérieur, soulignant que ces essais dureront trois mois. La capacité d’accueil de la nouvelle aérogare de l’aéroport international d’Oran Ahmed Ben Bella est estimée à 3,5 millions de passagers par an, extensible à 6 millions. Le projet comporte aussi la réalisation d’une zone de fret aux normes internationales en vigueur qui s’étend sur une surface de 4.000 mètres carrés.

L’aérogare est alimentée en énergie solaire par 4.000 plaques photovoltaïques et dispose d’un parking de trois étages doté d’une capacité de 1.200 véhicules et d’un parking externe d’une capacité similaire. Les travaux de réalisation d’un dédoublement de la voie sur une distance de deux (2) kilomètres menant à la nouvelle aérogare ont été également achevés avec l’installation de l’éclairage public, de même que d’espaces verts pris en charge par l’Entreprise de gestion aéroportuaire de l’Ouest. A noter que le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebgag, et le ministre des Transports, Aissa Bekkai, poursuivent leur visite à Oran en inspectant un nombre d’installations sportives qui devront accueillir les différentes compétitions des Jeux méditerranéens Oran-2022, à l’instar du nouveau complexe olympique de Belgaid (Commune de Bir El Djir).