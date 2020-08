<span style='text-decoration: underline;'>Evocation</span>:<br><span style='color:red;'>Bekkar Cheikh… Le mythique milieu offensif et buteur décisif de l’USMBA</span>

Enfant du quartier Errih de Sidi Bel Abbés, Bekkar Cheikh est né le 04 janvier 1936. Il a vécu dans une modeste famille hantée par la religion musulmane grâce à son père, Hadj Mohamed dit ‘Benzahzouh’, un imam et enseignant du livre saint du Coran et qui jouissait d’une grande notoriété au milieu de la population autochtone.

Cheikh Bekkar a été soumis au service national dans le territoire allemand plus exactement à côté de son compagnon Mouffek. A l’aube de la révolution algérienne, l’ex milieu de l’USMBA s’est dévoué pour la cause de sa patrie tel un fida. Devenu la cible de l’armée française, Cheikh s’est replié sur ordre du FLN. Bekkar a endossé les couleurs de l’AS Marsa d’Oran sous l’identité de Téhami Lahcen tout en lui assurant dans le grand secret un transport particulier de son domicile du quartier Errih vers la ville d’El Marsa. « Pour les séances d’entraînement, je faisais seulement de l’endurance. Le coach me l’avait clairement avoué : Occupe-toi de tourner autour du terrain car tu n’as pas besoin de taper sur le ballon », nous avoua feu Cheikh de longues années sous la fausse identité de Tehami Lahcen.

Puis, c’était le retour de l’enfant prodige après l’indépendance du pays sous la présidence du docteur Hassani Abdelkader. De la division honneur, l’USM Bel Abbés avait vite escaladé les échelons jusqu’à celle de la nationale Une. Hassani a forgé grâce à son savoir faire une pléiade de talents qui bousculaient les ténors de la décennie 60 pour ne citer que le CRB et le MCA. La génération de la post indépendance se composait des Bengamra, Hamza, Hamri, Sassi, Henia, Soudani, Khelladi et le portier Fellah. « On jouait pour la modique somme de 450 dinars durant toute la saison footballistique mais honorer le maillot de l’USMBA était notre principale mission. », nous a révélé son pote Khelladi. La fierté de Bekkar a été le fait d’endosser le numéro 08 de l’USMBA durant presque une décennie et sans chantage matériel. Il avait d’ailleurs sa façon d’exécuter les penaltys avec réussite tout en croisant les deux pieds. Un geste que seul le portugais Christiano Ronaldo réalise au présent. En 1966, c’est l’accession historique de l’USMBA en nationale Une et le cadeau à l’équipe était un voyage vers l’Angleterre afin d’assister à la phase finale de la coupe du monde de 1966. L’un des beaux souvenirs qui ont marqué la génération de Bekkar. Après plus de huit ans comme emblématique titulaire et meneur de jeu de l’USMBA, Bekkar a raté la sélection nationale à cause de son âge avancé puisqu’il a sacrifié sa jeunesse pour la cause nationale. Il a raccroché ses crampons et prit sa retraite de la direction des impôts de SBA. Il nous a quittés la nuit du 19 mars 2008. Douze ans déjà !

B.Didéne