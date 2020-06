<span style='text-decoration: underline;'>Mouture de la Constitution</span>:<br><span style='color:red;'>Belaïd: «Possible prorogation de la campagne de débat et d’explication pour une durée raisonnable»</span>

Le ministre conseiller à la Communication, porte-parole officiel de la Présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd a fait état mardi d’une possible prorogation, pour une durée raisonnable, de la campagne de débat et d’explication autour de l’avant-projet de révision constitutionnelle afin que la Constitution escomptée soit «le fruit d’un consensus national le plus large possible».

Le débat autour de la mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution, en dépit des mesures de prévention de la Covid-19 limitant la liberté de circulation et de réunion, «confirme le besoin intense du pays d’une Constitution consensuelle» qui jette les fondements d’une nouvelle ère «trans-mandats présidentiels» et «non une Constitution sur mesure pour des personnes ou des partis», a précisé M. Belaïd lors d’une conférence de presse animée au siège de la Présidence de la République. Soulignant que cet objectif requiert d’élargir la base du débat à toutes les franges de la société, il a indiqué qu’en réponse, à la demande de plusieurs partis politiques, associations civiles et personnalités nationales, «une prorogation est à l’étude, pour une durée raisonnable, de la campagne de débat et d’explication autour de l’avant-projet de révision constitutionnelle.

«Le but étant de parvenir à une Constitution qui soit le fruit d’un consensus national le plus large possible répondant à la nécessité impérieuse et urgente pour le pays de se doter d’institutions véritablement élues sous la bannière de la Déclaration du 1er Novembre 1954 pour édifier la Nouvelle République en consolidation des trois composantes de l’identité nationale: l’islam, l’arabité et l’amazighité», a-t-il expliqué.

Le porte-parole a indiqué que toutes les propositions et modifications «sont les bienvenues» et que «le Président de la République se porte garant de les soumettre à la disposition de la commission chargée de collecter les propositions liées à la révision de la Constitution dans le cadre du renforcement des éléments unissant la nation en les circonstances, d’autant plus que le dernier mot revient au peuple».

Revenant sur le débat actuellement abordé dans certains milieux autour de la mouture de la Constitution, M. Belaïd a précisé que cette dernière «telle qu’élaborée avec ses chapitres, concerne principalement l’établissement de l’équilibre entre les pouvoirs et les libertés individuelles et collectives, l’offre de plus de prérogatives aux instances locales et nationales élues, la consolidation de l’indépendance de la justice, la réduction des prérogatives du président de la République de façon générale, l’approfondissement et la fortification de la pratique démocratique et l’interdiction de tout dérapage».