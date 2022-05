<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 française</span>:<br><span style='color:red;'>Belaïli bien parti pour prolonger son aventure avec Brest</span>

L’ailier international algérien Youcef Belaïli, devrait prolonger son aventure avec le Stade brestois 29 (Ligue 1 française), a indiqué jeudi le site spécialisé Goal, estimant que «l’hypothèse en question est plus que probable».

«Le champion d’Afrique 2019 est revenu en forme ces derniers temps, signant notamment son premier but dans le championnat français à l’occasion du match contre Metz. Il s’est aussi rendu auteur d’une magnifique passe décisive lors de la réception de Clermont au Stade Francis-Le Blé», a indiqué la même source. Arrivé à Brest après la dernière CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun, Belaïli (30 ans) s’est engagé avec le club breton pour une durée de 5 mois. Son contrat qui prendra fin en juin 2022, comprend une option de deux ans supplémentaires chez les «Pirates». Goal a souligné que le «retour en grâce aurait donc convaincu que ses dirigeants de lui offrir un nouveau bail. La balle est dans le camp du joueur. Il n’est pas impossible non plus que ce dernier se résout à aller voir ailleurs, surtout qu’il n’est pas à court de sollicitations». L’excellente fin de saison réalisée par le natif d’Oran a fini par attirer l’intérêt de trois clubs grecs : L’Olympiakos, l’Aris Salonique et l’’K Athènes. Belaïli peut aussi être tenté par un retour dans le Golfe, où il peut être sûr de bénéficier d’un gros contrat.