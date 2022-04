<span style='text-decoration: underline;'>Algérie Foot/ Ligue 1 française (34e J) Stade brestois 29</span>:<br><span style='color:red;'>Belaïli signe son premier but de la saison</span>

L’ailier international algérien du Stade brestois 29 Youcef Belaïli, a signé dimanche son premier but de la saison, lors de la victoire décrochée en déplacement face au FC Metz (1-0), dans le cadre de la 34e journée du championnat de Ligue 1 de football.

Titularisé par l’entraîneur Michel Der Zakarian, Belaïli a inscrit l’unique but de la partie à la 27e minute de jeu, sur une passe décisive de son coéquipier Irvin Cardona, avant que le natif d’Oran ne cède sa place à la 75e minute. A l’issue de cette victoire, la formation bretonne se hisse à la 11e place au tableau avec 45 points, et reste loin de la zone de relégation, alors que Metz où évoluent les deux internationaux algériens : le gardien de but Alexandre Oukidja et le milieu offensif Farid Boulaya, est pratiquement relégué en Ligue 2. Arrivé à Brest après la dernière CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun, Belaïli (30 ans) s’est engagé avec le club breton pour une durée de 5 mois. Son contrat qui prendra fin en juin 2022, comprend une option de deux ans supplémentaires chez les «Pirates». Selon la presse française, le Stade brestois ne compte pas faire signer un nouveau contrat pour l’Algérien, lui qui peine à s’affirmer au sein de son équipe, en comptant 9 apparitions en championnat, dont sept titularisations.