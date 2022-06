<span style='text-decoration: underline;'>A la veille des JM</span>:<br><span style='color:red;'>Belaribi inspecte le Complexe olympique d’Oran</span>

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a effectué mercredi une visite d’inspection au Complexe olympique de la wilaya d’Oran à la veille des Jeux méditerranéens (JM) 2022, a indiqué un communiqué du ministère.

Au cours de cette visite, M. Belaribi, qui était accompagné du wali d’Oran, Saïd Sayoud, et de cadres du secteur, a salué les efforts consentis par les responsables du projet, notamment les cadres de la direction des équipements publics de la wilaya d’Oran, qui, a-t-il dit, «n’ont ménagé aucun effort pour achever le projet dans les délais impartis», a précisé le communiqué. A cette occasion, le ministre de l’Habitat a passé en revue le rapport final relatif aux essais techniques pour la mise en service de ce Complexe olympique. Toutes les structures techniques ont été testées et les essais se sont révélés «concluants à 100%». M. Belaribi a inspecté toutes les structures de cette installation sportive, dont le nouveau stade de football, les piscines olympiques et la salle omnisports prête à accueillir les compétitions internationales. Au cours de sa visite d’inspection, le ministre du secteur a reçu des explications sur les préparatifs au niveau des installations sportives et des nouvelles structures réalisées qui entreront en service à l’occasion des Jeux Méditerranéens. Cette visite intervient à la veille de l’ouverture officielle de la 19e édition des Jeux Méditerranéens, prévue à Oran du 25 juin au 6 juillet.