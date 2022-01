<span style='text-decoration: underline;'>Tipasa</span>:<br><span style='color:red;'>Belaribi préside une cérémonie de remise des clés de 3.500 logements AADL</span>

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a présidé mardi à Tipasa une cérémonie de remise des clés de 3.500 logements de la formule location-vente AADL à travers la wilaya.

Le ministre a également procédé, lors d’une visite de travail et d’inspection, à la pose de la pierre angulaire pour la réalisation de 1.950 unités d’habitation de la formule AADL, réparties à travers tout le territoire de la wilaya.

Dans une déclaration à la presse, M. Belaribi a fait état de plus de 7.000 unités d’habitation en cours de réalisation au niveau de Tipasa, saluant, par ailleurs, le respect des délais de réalisation des logements livrés. Assurant de la détermination du secteur à répondre aux attentes et aux préoccupations des citoyens en matière de logement, M. Belaribi a indiqué que le programme «AADL 2» sera clôturé dans plusieurs wilayas en 2022. Selon le ministre, il sera procédé à la distribution des attestations d’affectation aux souscripteurs restants, début mars prochain.