<span style='text-decoration: underline;'>Tremblements de terre survenus à Mila </span>:<br><span style='color:red;'>Beldjoud et Kerikou au chevet des sinistrés</span>

Les hautes autorités du pays ont annoncé des mesures urgentes au profit des citoyens de la wilaya Mila dont les habitations ont été touchées vendredi matin par deux tremblements de terre.

La wilaya de Mila a enregistré deux secousses telluriques de magnitude de 4,9 et 4,5 degrés sur l’échelle de Richter à 07h15 et 12h13 dont l’épicentre a été localisé à 2 km Sud-Est de Hammala pour la première, et à 3 km au Sud de Hammala pour la deuxième. Les deux secousses telluriques ont causé l’effondrement total de deux maisons situées dans la vieille ville et une autre habitation composée de 4 étages dans le quartier El Kherba, au chef-lieu, en plus des fissures sur la chaussée de ce même quartier sur une distance de 500 mètres, et des fissures sur les piliers et murs et effondrements partiels dans 15 maisons à la vieille ville, 11 maisons à la cité El Kharba et 5 maisons à la cité Ksar El MA de la ville de Mila, a indiqué la Protection civile.

Durant le même jour, deux ministres de la République ont effectué le déplacement pour constater les dégâts et rassurer les citoyens quant à la prise des dispositions nécessaires. Il s’agit du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud et de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Kerikou. Ils ont écouté les doléances des citoyens suite aux deux séismes.

L’hôte de Mila annonce l’élaboration, dans les meilleurs délais, d’un état des lieux général et clair sur la situation des édifices endommagés suites deux secousses telluriques qui ont frappé la région. «Des équipes techniques spécialisées des wilayas de Mila, Sétif, Constantine et Jijel sont sur le terrain et œuvrent à constater et recenser les dégâts, et seront appuyées ce soir, par d’autres brigades composées de 30 spécialistes pour l’élaboration d’un schéma général et clair sur la situation des édifices endommagés», a précisé le ministre.

Arrivé à El Kherba, le quartier le plus touché par le tremblement de terre et ses répliques, M. Beldjoud a déclaré sur place que «l’Etat n’abandonnera pas ses citoyens», assurant avoir effectué le déplacement sur ordre du Président de la République Abdelmadjid Tebboune, soucieux de la santé et de la sécurité des citoyens, dans le but d’évaluer les dégâts et à prendre les mesures nécessaires.

Le ministre affirme être satisfait du fait que le séisme n’ait pas causé de perte humaine et annonce la prise en charge progressive des habitations endommagées.

M. Beldjoud a fait état de bâtisses effondrées dont les occupants nécessitent une prise en charge «immédiate», relevant que des aides seront octroyées aux propriétaires de maisons présentant des fissures.

Par ailleurs, un appel a été adressé par le membre du gouvernement à l’encontre des citoyens ayant occupé les demeures altérées pour laisser un temps aux autorités compétentes afin qu’elles puissent faire leur travail en matière d’évaluation des dégâts, assurant que l’Etat «n’abandonnera pas les citoyens en danger».

M. Beldjoud a appelé ensuite à une coopération entre les autorités locales et les comités de quartier pour répondre aux besoins des personnes sinistrées.

Ayant aussi fait le déplacement, Mme Kerikou a assuré que son département apporte un soutien aux familles touchées en leur apportant un accompagnement psychologique. Les deux ministres ont aussi effectué une halte dans la veille ville de Mila pour évaluer les dégâts des deux secousses telluriques. La délégation a ensuite pris la direction du barrage hydraulique de Beni Haroun, situé au nord de Mila afin d’inspecter le site.

Le ministre a affirmé que cette infrastructure hydraulique «n’a pas été affectée par les dernières secousses telluriques enregistrées dans cette wilaya (une première depuis 3 semaines et 2 autres aujourd’hui vendredi)», ajoutant que le méga barrage «est en bon état selon les rapports et constats des brigades techniques». Il a indiqué «qu’une autre équipe viendra demain, samedi sur place pour suivre la situation du barrage et s’assurer de son bon état».

Les familles touchées hébergées depuis vendredi soir

S’agissant de la prise en charge des familles touchées, le ministre a affirmé qu’«à partir de ce soir (vendredi soir, ndrl), elles seront évacuées et hébergées sous des tentes et dans des structures pour jeunes».

«Cette mesure est une étape préliminaire pour mettre les citoyens hors de danger après que leurs maisons ont été endommagées», a souligné le ministre,

Il a indiqué que «ces citoyens seront hébergés sous des tentes, dans une auberge de jeunesse et deux maisons de jeunes». M. Beldjoud a ajouté, au cours de la même séance de travail qui s’est poursuivie à huis clos, avoir constaté les dégâts occasionnés par ces deux tremblements de terre, mais le dernier avis revient aux techniciens et spécialistes qui ont présenté aujourd’hui les premiers résultats de leur inspection tout en poursuivant actuellement leurs investigations», relevant que ce «travail doit être précis incluant toutes les maisons impactées».

Faisant savoir que ces spécialistes seront appuyés à partir de ce soir par de nouvelles équipes pour achever le contrôle des habitations dans un court laps de temps, le ministre a évoqué un accord entre son ministère et celui des Travaux publics concernant l’envoi d’un bureau d’études spécialisé demain, samedi, dans la wilaya de Mila pour examiner les dégâts causés au niveau des routes des quartiers affectés et entreprendre les vérifications nécessaires.

Le ministre de l’Intérieur a déclaré dans le même contexte qu’«une fois le travail des équipes techniques achevé, toutes les mesures nécessaires seront prises».

Il est à signaler que le chef de daïra de Mila, Kamel Tabib, a annoncé, hier, que soixante dix neuf (79) familles sinistrées ont été hébergées sous des tentes au stade Belaid Belgacem, au chef lieu.

Dans une déclaration à l’agence APS, il a fait savoir que 54 tentes ont été installées dans la nuit de vendredi à samedi pour héberger ces familles relevant que les efforts se poursuivent pour installer 150 autres tentes devant accueillir d’autres familles affectées notamment celles du quartier Kherba et de la vieille ville de Mila. M. Tabib a également relevé que la restauration est assurée pour ces familles qui ont été dotées de divers équipements nécessaires (matelas, couvertures), indiquant que les services de la protection civile de plusieurs wilayas dont Sétif, Jijel et Constantine notamment, ont acheminé vers Mila des aides entre tentes, couvertures et d’autres équipements pour la prise en charge des familles sinistrées. La même source a souligné que d’autres familles ont été hébergées à l’office des établissements de jeunes (ODEJ) et les deux maisons de jeunes du chef lieu. Selon un premier constat, 66 maisons du quartier Kherba et 24 autres habitations de la vieille ville de Mila ont été classées en zone rouge, suite au séisme enregistré vendredi alors que l’opération du recensement des habitations endommagées par le tremblement de terre «se poursuit». La wilaya de Mila avait enregistré vendredi deux secousses telluriques de magnitude de 4,9 et 4,5 degrés sur l’échelle de Richter à 07h15 et 12h13 dont l’épicentre a été localisé à 2 km Sud-Est de Hammala pour la première, et à 3 km au Sud de Hammala pour la deuxième. Les deux secousses telluriques ont provoqué l’effondrement de certaines maisons et des fissures sur d’autres édifices dans les quartiers El Kherba, Ksar el Ma et la vieille ville, au chef lieu, selon un premier bilan des services de la protection civile.

Il est à rappeler enfin que juste après la survenue des deux tremblements de terre à Mila, le Président de la République Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné au ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud et à la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kaoutar Kerikou, de se rendre à cette wilaya pour «suivre de près la situation suite aux deux tremblements de terre qui ont frappé la wilaya vendredi matin». Les deux ministres avait également reçu des instructions du chef de l’État pour donner des instructions visant à déployer tous les moyens nécessaires pour venir en aide aux citoyens impactés.

Samir Hamiche