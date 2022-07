Beldjoud salue le rôle de la Protection civile et son professionnalisme lors de la 19e édition des JM

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, Kamal Beldjoud, a salué «le rôle important» et «le haut niveau de professionnalisme» des services de la protection civile dont ils ont fait montre lors de la 19ème édition des Jeux méditerranéens (JM) d’Oran-2022, a indiqué, dimanche, un communiqué de la Direction générale de la Protection civile.

«Dans un message adressé au directeur général de la protection civile, le Colonel Boualem Bourrelaf, M. Beldjoud a salué le rôle important et le haut niveau de professionnalisme des services de la protection civile dans l’accompagnement et la réussite des JM d’Oran 2022, et ce grâce à la forte mobilisation de tous les cadres et agents de la protection civile et leur dévouement dans l’accomplissement de leurs nobles missions», lit-on dans le communiqué. La Direction générale de la protection civile «a accompagné le Comité d’organisation des Jeux méditerranéens (COJM), en veillant au respect des mesures de sécurité au niveau de toutes les structures sportives, de formation et d’hébergement, et à travers la mise en place d’un plan sécuritaire judicieux pour assurer la sécurité dans tous les regroupements sportifs et festifs organisés à cette occasion, ainsi que toutes les festivités organisées à l’échelle nationale en célébration du soixantenaire du recouvrement de la souveraineté nationale», rappelle la même source.