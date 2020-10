<span style='text-decoration: underline;'>Après la signature de Tiboutine et Itim</span>:<br><span style='color:red;'>Belgherbi et Benmokhtar rempilent à l’USM Bel Abbés</span>

Après la signature de Tiboutine et Itim : Belgherbi et Benmokhtar rempilent à l’USM Bel Abbés

Avant-hier lundi, deux nouvelles recrues ont signé des contrats de deux ans pour l’USM Bel Abbés.

Il s’agit de l’attaquant Belmokhtar Mohamed Amine qui évoluait au CA Bordj Bou Arreridj. Agé de 25 ans, l’enfant de Tlemcen est donc la troisième recrue après les arrivées de l’arrière droit Tiboutine Mohamed (ex USM Alger) et l’ailier gauche Itim Nazim (ex MC Oran). Quant à la quatrième recrue, c’est aussi un joueur natif de Tlemcen, l’avant centre Belgharbi Abdelouahid âgé de 30 ans et libéré par la JS Kabylie cet été.

B.Didéne