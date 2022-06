<span style='text-decoration: underline;'>HANDBALL</span>:<br><span style='color:red;'>Belheirane Rahou nouveau président de la ligue de Sidi Bel Abbés</span>

Lors de l’assemblée de la ligue de handball de Sidi Bel Abbés qui s’est tenue jeudi, il a été décidé d’élire l’éducateur, Belheirane Rahou, comme nouveau président de la ligue belabbésienne de la petite balle.

Belheirane demeure un nom emblématique dans le monde du handball local et national. Rahou Belheirane est retraité du secteur de l’éducation où il avait achevé sa carrière en tant qu’enseignant de l’éducation physique et sportive (EPS) dans le CEM El Battani du quartier «Mon Plaisir» de Bel Abbés. Mais sa vraie passion reste le handball avec un passé riche et glorieux comme entraîneur de plusieurs équipes belabbésiennes. C’est lui qui a entraîné la fameuse formation senior de l’IRM Bel Abbés durant les années 1980 avec laquelle il avait réalisé l’accession en division excellence et réalisé ensuite une belle troisième place qualificative pour les plays off, juste derrière les redoutables formations à l’époque, le MC Alger de Azziz Derouaz, le MC Oran de Bendjemil et Doubala et l’équipe de la Gendarmerie Nationale. Belheirane avait ensuite forgé l’équipe de filles l’ASAT de SBA et une place en nationale une, puis, il a entamé une nouvelle expérience réussie en formant le club d’El Bahia. Avec cet homme de terrain, beaucoup de sportifs espèrent voir le renouveau de la petite balle belabbésienne.

B.Didéne