<span style='text-decoration: underline;'>Affirmant qu’une centaine de sites seront sécurisés avant l’été</span>:<br><span style='color:red;'>Belhimer indique que son département va soutenir la presse électronique</span>

Les efforts engagés par le ministère de la Communication visant à encourager la domiciliation en Algérie du contenu web national enregistrent des avancées sur le terrain. Cette démarche consiste à sécuriser les sites électroniques d’information à travers l’obligation d’être hébergés en Algérie et d’avoir le nom du domaine national, à savoir le .DZ.

Depuis la mise en place de ce processus, 45 sites électroniques sont en conformité avec les dispositions du ministère de la Communication. Ce chiffre a été avancé, hier, par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer.

Lors d’une déclaration tenue en marge des Assises nationales sur l’économie de la connaissance, M. Belhimer a affirmé que l’objectif est d’arriver à une centaine de sites qui seront sécurisés avant l’été prochain. «Un total de 45 sites électroniques d’information ont été enregistrés au jour d’aujourd’hui, et l’objectif du secteur est d’arriver à une centaine avant l’été prochain», a déclaré le ministre. Soulignant que la domiciliation en Algérie de ces sites vise leur sécurisation, M. Belhimer a rappelé l’obligation pour ces médias en ligne de respecter la déontologie, l’éthique journalistique et les lois de la République. «Ces sites électroniques, dont le domaine est le .dz, sont «totalement sécurisés», a-t-il affirmé. Il a aussi indiqué que ces sites «doivent disposer d’un niveau professionnel respectant l’éthique journalistique et les lois de la République».

Par ailleurs, le ministre de la Communication a souligné l’impératif de la presse traditionnelle de faire sa mue et d’aller vers le numérique. Il a souligné que cette transformation exigée par le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC) est un fait mondial est non seulement propre à l’Algérie. «La transition numérique de la presse écrite est désormais une nécessité impérieuse, au regard de l’évolution de la scène médiatique de par le monde», estimant que «la presse en papier est finie est que l’avenir réside dans la presse électronique», a-t-il déclaré à la même occasion.

Pour appuyer ses dires, M. Belhimer a souligné, chiffres à l’appui, le déclin de la presse papier à travers une baisse drastique du tirage et l’important basculement du lecteur vers les contenus en ligne. Il a aussi mis en avant que cette situation ait été encouragée par la pandémie du coronavirus qui a impacté la distribution des journaux. Il a ainsi affirmé qu’»entre 2010 et 2018, il a été enregistré une baisse de 80% des tirages de journaux en papier, un taux qui a encore régressé depuis la pandémie du coronavirus à cause de la non distribution de ces journaux».

Il a fait savoir que «70% des lecteurs en Algérie accèdent, actuellement, à l’information par le biais de la presse électronique». Il a dans ce cadre souligné la disposition de son département à soutenir la création de sites d’information notamment proximité et spécialisés. «Nous allons soutenir la presse électronique et notre ambition est la création par les jeunes diplômés de sites électroniques notamment de proximité et spécialisés», a-t-il encore dit.

Au sujet de la publicité, le ministre a enfin rassuré que «c’est le droit de tous les médias d’obtenir de la publicité publique en toute transparence, mais, a-t-il ajouté, notre priorité est la presse électronique».

Samir Hamiche