<span style='text-decoration: underline;'>Presse électronique</span>:<br><span style='color:red;'>Belhimer: «Un décret exécutif en cours d’enrichissement»</span>

La presse électronique nécessite un cadre réglementaire qui définira les règles d’exercice de la profession à travers les supports numériques et permettra de respecter les exigences de l’éthique et de la déontologie professionnelle, loin des fake news qui pullulent sur le web et les réseaux sociaux.

Depuis son installation à la tête du département de la Communication, Ammar Belhimer, qui occupe aussi la fonction du porte-parole du gouvernement, a affiché un intérêt particulier à la presse électronique, un segment imposé par l’évolution technologie à travers le monde.

Conscient du fait qu’il s’agirait d’une étape inévitable, le ministre a rappelé à plusieurs reprises la nécessité pour la presse papier de faire sa mue, effectuer son évolution vers le numérique et marquer sa présence sur la toile d’autant que les lecteurs s’informent de plus en plus sur internet.

Ainsi, c’est dans le cadre des perspectives de la mise sur pied en Algérie d’une presse électronique professionnelle que M. Ammar Belhimer a annoncé en juillet passé que l‘avant-projet de loi relatif à la presse électronique « fait actuellement l’objet de dernières retouches avant sa soumission, dans les tous prochains jours, au Gouvernement ». Dans ce sillage, en plus de cet avant-projet, le ministre a aussi annoncé la préparation d’un décret exécutif qui est actuellement en cours d’enrichissement avant sa présentation en Conseil du Gouvernement.

Intervenant lors d’une entrevue accordée au journal électronique El Khabar Presse, M. Belhimer a fait état d’un décret exécutif régissant la presse électronique, actuellement en enrichissement par les secteurs concernés pour avis sur le fond et la forme avant sa présentation en Conseil du Gouvernement pour approbation.

Donnant plus de détails, le ministre a précisé que ce décret exécutif fixe les modalités d’exercice de l’activité de l’information sur internet et la diffusion des réponses et correctifs sur le site électronique.

Le ministre a indiqué aussi que l’enrichissement de ce texte de loi a déjà commencé à travers sa communication aux secteurs concernés pour avis et observations sur la forme et le fond, précisant qu’une fois finalisé, il sera présenté en Conseil du Gouvernement pour approbation.

Interrogé sur «la domiciliation» des sites électroniques c’est-à-dire le pays dans lequel ils sont hébergés, le membre du gouvernement a plaidé pour un hébergement sur le sol algérien.

Il a ainsi expliqué dans ce cadre que le terme utilisé est «l’algérianisation» des sites de diffusion et de publication, à l’instar des chaînes de télévision, ajoutant que ces sites sont sensés exercer à partir de l’Algérie selon la législation régissant l’activité des médias activant sur le internet.

Il a affirmé qu’afin que la situation des sites d’information soit réglementée, ils doivent être hébergés et domiciliés en Algérie, une exigence qui permet de lutter contre le transfert de fonds vers l’étranger.

«La domiciliation vise à réglementer l’activité de ces sites conformément à la loi algérienne, ce qui permettra d’arrêter la course effrénée derrière l’argent ou le transfert des capitaux par des voies et moyens illégaux», a-t-il précisé.

Évoquer la presse électronique c’est évoquer aussi la publicité et les moyens de financement. A ce propos et s’agissant des mécanismes devant permettre à la presse électronique de bénéficier de la publicité publique, M. Belhimer a indiqué qu’après la publication du texte de loi relatif à la presse électronique, ce sera aux critères relatifs à la publicité électronique d’être définis.

Enfin, le ministre a précisé que «ces critères ne seront pas différents, du point de vue de la référence et des principes généraux, de ceux applicables à la presse «papier», indiquant que ce volet sera clairement défini par la loi sur la publicité, «l’un des plus importants chantiers du secteur».

Il est à rappeler que M. Belhimer avait indiqué au mois de juillet de l’année en cours que « l’avant-projet de loi sur la presse électronique en est à ses dernières retouches, avant sa présentation, dans les tous prochains jours au Gouvernement ».

Il a précisé que le texte de loi a été élaboré « après plusieurs concertations et réunions ayant regroupé différents partenaires et acteurs du domaine, tout en associant plusieurs secteurs ministériels, dans le processus de régularisation juridique de la presse électronique».

Samir Hamiche