<span style='text-decoration: underline;'>MC Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Belkaroui arrive, Masmoudi prolonge son contrat</span>

La direction du MC Oran a réussi à faire prolonger le contrat d’un autre cadre de l’équipe, à savoir le défenseur central Boualem Masmoudi, tout en recrutant Hichem Belkaroui, qui joue lui aussi dans le même poste, a-t-on appris mercredi auprès de ce club de Ligue 1 de football.

Très courtisé au cours de cette période de transferts estivale, notamment par l’USM Alger, Masmoudi, dont le contrat devait expirer à l’issue de l’exercice prochain (2020-2021), a signé pour une année supplémentaire, a indiqué la même source. Le joueur, arrivé l’été dernier de l’USM Bel-Abbès, a bénéficié en contrepartie d’une augmentation de salaire et le contrat comporte désormais une clause lui permettant de quitter les «Hamraoua» en cas d’une offre intéressante émanant d’un club étranger, précise-t-on. Par ailleurs, le nouveau président du MCO, Tayeb Mahiaoui, poursuit son opération de recrutement en engageant Belkaroui qui devient la neuvième recrue estivale du club. L’ex-défenseur international, qui se trouve actuellement à Tunis, où il avait eu deux expériences avec l’ES Tunis et le Club africain, a paraphé un contrat de deux années par voie électronique et ce, après avoir quitté l’USM Alger, club où il a fait de rares apparitions la saison passée, a-t-on encore souligné de même source. Outre Belkaroui, le MCO a fait venir, dans la même journée de mardi, deux jeunes éléments qui évoluaient lors de l’exercice passé au sein de l’équipe de la réserve du MC Alger, à savoir le défenseur Draâou et le gardien Melouah. Ce dernier a fait pour l’occasion son retour au bercail. Du coup, le nombre des nouvelles recrues est porté à 11. Auparavant, la formation phare de l’Ouest du pays a engagé Nekkache et Derrardja (MC Alger), Khetab (WA Boufarik), Siam (AS Aïn M’lila), Limane (CS Constantine), Benali (O. Médéa), Naamani (Al Fath/Arabie Saoudite) et Berrezoug (US Biskra). En revanche, l’équipe s’est séparée des services de Chouiter, Sebbah, Nadji (NA Husseïn-Dey) et Abdelhafid (MC Alger), ainsi que de Bendjelloul et Itim. Ces deux derniers joueurs viennent de résilier à l’amiable leurs contrats, alors que le gardien Mazouzi, dont le bail arrive à terme, n’a pas été maintenu, a fait savoir la direction du MCO dont l’équipe sera entraînée la saison prochaine par le Français Bernard Casoni.