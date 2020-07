<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 française (Stade Brestois)</span>:<br><span style='color:red;'>Belkebla en discussions avec la direction pour une prolongation de contrat</span>

Le milieu international algérien du Stade Brestois (Ligue 1 française de football) Haris Belkebla, a entamé des discussions avec sa direction pour prolonger son contrat qui expire en juin 2022, rapporte lundi le quotidien L’Equipe.

Dans le viseur des Glasgow Rangers (Div.1 écossaise) ainsi que du promu en Ligue 1 française le RC Lens, Belkebla (26 ans) devrait finalement rester avec Brest qu’il avait rejoint en 2014 en provenance de Tours FC (National 3/ France). Le directeur sportif de Brest a indiqué il y a quelques semaines que Belkebla est l’un des tauliers et que le joueur n’est pas à vendre, des déclarations qui ont certainement poussé l’international algérien à rester, surtout qu’on lui fait confiance. Ecarté de la dernière Coupe d’Afrique des Nations CAN-2019 en Egypte pour des raisons disciplinaires, Belkebla avait refait son apparition dans l’effectif de la sélection algérienne, en faisant partie des convoqués pour les deux premières journées des qualifications de la CAN 2021, disputées en novembre dernier, face à la Zambie (5-0) et le Botswana (1-0), signant par l’occasion sa première sélection lors de la victoire à domicile face aux Zambiens à Blida.