<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Belkhodja Amara présente son dernier ouvrage «Emir Abdelkader, adversaires et admirateurs»</span>

A l’occasion de la journée de l’artiste qui coïncide avec le 8 juin et cette année avec le 64ème anniversaire de l’assassinat de l’artiste militant, Ali Maachi, le journaliste et historien Amar Belkhojdja animera une conférence sur le martyr de la révolution de novembre 1954 et présentera son dernier ouvrage intitulé « L’Emir Abdelkader, adversaires et admirateurs ».

Dans cet ouvrage, l’auteur propose aux lecteurs de découvrir ou de redécouvrir des centaines d’écrits laissés par des adversaires les plus virulents et des admirateurs de l’Emir Abdelkader, illustre, personnalité et fondateur de l’Etat algérien moderne. Ce livre de 159 pages, publié aux éditions ANEP, préfacé par Mostefa Khiat, médecin et auteur, remet d’abord le lecteur dans le contexte des premières années de la colonisation française et évoque l’effort financier et l’ampleur de l’arsenal et des moyens humains déployés dans l’expédition militaire contre l’Algérie.

La résistance populaire menée par l’Emir Abdelkader et les succès remportés sont évoqués par Amar Belkhodja. Celui-ci, évoque à juste raison que dans l’histoire militaire universelle, l’Emir est le premier à assurer aux soldats prisonniers un bon traitement et à proposer leur échange contre les captifs algériens. Des généraux comme Bugeaud voyaient en l’Emir un homme de génie. Même après l’arrêt des combats, l’Emir Abdelkader, installé à Damas (Syrie) s’est distingué universellement en sauvant des milliers de chrétiens que des fanatiques voulaient tuer.

Des centaines de livres sont écris par des Algériens et des étrangers sur l’Emir Abdelkader. C’est grâce à l’initiative du cinéaste et écrivain, Mostefa Abderrahmane et l’association de wilaya des retraités que les directions de la culture et de la maison de la culture de Mostaganem organiseront cette rencontre.

Charef.N