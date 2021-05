<span style='text-decoration: underline;'>Athlétisme / Soirée Elite</span>:<br><span style='color:red;'>Belle performance de Yasser Triki au triple saut</span>

La «Soirée Elite» de la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA), disputée vendredi soir au SATO du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), a été marquée par la performance de Mohamed Yasser Triki au concours du triple saut, avec une marque à 17.06m.

Triki (24 ans), qui a réussi ce saut à son deuxième essai, a échoué à 8 centimètres du minima des Jeux olympiques 2021 de Tokyo fixé à 17.14m, mais reste en course pour une qualification grâce à son ranking mondial. Dans une déclaration à l’APS, son entraineur Azzedine Talhi, s’est dit «très satisfait» de la performance de son poulain pour un retour à la compétition après plus d’une année d’arrêt à cause de la pandémie de Covid-19. «Je reste très optimiste pour une qualification aux JO de Tokyo, notamment, grâce au ranking mondial de Yasser.

Il a réalisé une très belle performance ce soir, mais il faut trouver une solution rapide pour participer à un maximum de compétition afin qu’il retrouve ses sensations en se frottant à des athlètes de son niveau», a-t-il déclaré. Dans les autres épreuves disputées lors de cette Soirée Elite de la FAA, les athlètes de la région centre ont dominé la compétition en remportant la majorité des courses, dont celles du 100m, du 400m et du 800m. Lors de cette compétition qui a coïncidé avec la réouverture du stade SATO du complexe olympique Mohamed-Boudiaf, plusieurs personnalités sportives nationales, dont la secrétaire d’état chargée du sport d’élite, Salima Souakri, et le président du Comité olympique et sportif algérien, Abderrahmane Hammad, ont fait le déplacement pour encourager les athlètes engagés lors de cette Soirée Elite.