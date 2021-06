<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés 2 – ASO Chlef 1</span>:<br><span style='color:red;'>Belle victoire d’El Khadra après onze journées de disette</span>

Enfin, et après onze journées (si l’on compte le match retard de la JSK), le club phare de la Mekerra a pu arracher sa victoire en livrant sa plus belle performance sur le terrain depuis le début de saison.

L’adversaire du jour n’est pas à présenter puisqu’il s’agit de la coriace formation de l’ASO Chlef. Comme attendu, les joueurs belabbésiens étaient décidés à gagner malgré quelques faiblesses surtout dans le compartiment défensif. Un score de deux buts à un et l’on retient que l’équipe locale a pu revenir au score, car le plus grand souci de l’Union était le physique d’où des buts encaissés en secondes périodes. Le match d’avant-hier a démarré en faveur des gars de Bel Abbés qui ont annoncé la couleur dès la dixième minute de jeu suite à ce tir spontané de Belmokhtar. Deux minutes plus tard, une main flagrante d’un défenseur chelfaoui dans sa surface et bizarrement l’arbitre Bekouassa et son assistant n’ont rien vu.

A la 34ème minute, l’ASO a marqué un but surprise suite à une longue passe de Beldjilali et l’enfant de l’USMBA, Amer Bouguettaya se trouva face à Zaârat et marqua contre son club formateur. Coup dur pour les locaux qui n’ont pas fléchi car à quatre minutes du repos, le joueur tunisien, Mehdi Ouertani lance un bolide et crucifie le jeune portier de Chlef Benhemada. Un but égalisateur venu au bon moment juste avant la pause.

Au retour des vestiaires, les protégés de Slimani dominent leurs sujets à l’instar de l’action ratée de Belmokhtar (67’). A la 70ème minute, Mouaki est crocheté par Baâziz dans la surface de réparation. Cette fois, Bekouassa siffle le pénalty transformé par Mohamed Belmokhtar. Une victoire attendue depuis près de quatre mois (depuis le 26 février dernier contre Skikda) et trois points de plus promettant un avenir meilleur. La composition alignée par Ahmed Slimani de l’USMBA face à l’ASO était la suivante: Zaârat (cap) – Khadir – bendouma – Hamza – Abbés – Menezla – Ounnas (Saila, 82’) – Ouertani (Smahi, 82’) – Itim (Mouaki, 45’) – Belgharbi (Metref, 63) et Belmokhtar.