BELMADI: «Belaïli est en période de réathlétisation»

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football Djamel Belmadi, s’est montré rassuré par l’état de santé du milieu offensif Youcef Belaïli (Qatar SC), touché à la cheville, à la veille des deux dernières journées (Gr.A) des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

«Belaïli a eu une petite entorse de la cheville, il est avec nous en travaillant avec le préparateur physique, il est en période de réathlétisation, ça se passe bien pour lui», a indiqué le coach national, lors d’une conférence de presse tenue au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. L’Algérie se déplacera au Caire (Egypte) pour défier vendredi le Djibouti (14h00), avant de recevoir le Burkina Faso, mardi 16 novembre au stade Mustapha-Tchaker de Blida (17h00), pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires. Blessé lors d’un match de championnat avec son club, Belaïli sera ménagé face à Djibouti, pour être prêt à 100% face au Burkina Faso, lui qui n’a pas joué les deux derniers matchs de Qatar SC. Outre le défenseur de Genoa (Italie) Mohamed Farès, victime d’une blessure musculaire, l’équipe nationale sera privée des services du milieu de terrain de l’OGC Nice (France) Hicham Boudaoui, qui souffre d’une lombalgie, et dont la période d’indisponibilité est estimée entre 4 et 6 semaines. «Hicham est blessé depuis un moment déjà, il souffre de douleurs au bas du dos, une blessure qui s’est peut être amplifiée, j’espère qu’il reviendra vite parmi nous. Je ne suis pas suspicieux, j’ai parlé avec le joueur et j’ai eu même le directeur sportif de l’OGC Nice (Julien Fournier, ndlr) au téléphone hier. C’était inutile pour lui de se déplacer à Alger pour faire constater sa blessure, on n’est pas à ce niveau-là», a expliqué Belmadi. Non convoqué en équipe nationale depuis mai dernier, à l’occasion des matchs amicaux disputés face à la Mauritanie (4-1), au Mali (1-0), et à la Tunisie (2-0), le milieu défensif Adlène Guedioura (Sheffield United/ Angleterre).