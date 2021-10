BELMADI: «Delort a privilégié son club aux dépens de la sélection»

Le sélectionneur de l’équipe na tionale de football, Djamel Belmadi, a justifié jeudi la non-convocation de l’attaquant de l’OGC Nice (France) Andy Delort, pour la double confrontation face au Niger comptant pour le 2e tour des éliminatoires du Mondial-2022, par le désir du joueur «de mettre entre parenthèses la sélection pendant une année» et de se consacrer à son club.

«Il y a quelque temps, j’ai reçu une information me disant +faites attention coach, au moment de sa signature à Nice, Andy aurait paraphé un document pour qu’il n’aille pas à la CAN. La nouvelle m’a ébranlé un peu, mais j’ai préféré attendre. J’ai fini par avoir une discussion avec lui, je lui ai reproché le fait de prendre une telle décision. C’était très houleux, je lui ai signifié que ce n’est pas de cette manière qu’on agit. Je l’ai blâmé et j’ai blâmé son club, j’ai même eu une discussion avec le directeur sportif de l’OGC Nice. Ils souhaiteraient que les joueurs africains n’aillent pas à la CAN», a déclaré Belmadi, lors d’une conférence de presse tenue au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger). Régulièrement convoqué chez les «Verts» depuis sa première sélection avant la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 en Egypte, Delort (30 ans) a rejoint cet été l’OGC Nice en provenance de Montpellier. «Il veut se battre pour arracher sa place à Nice, il est en concurrence avec Gouiri et Dolberg. Il m’a envoyé un message en me disant qu’il voulait mettre l’EN entre parenthèses pendant un an, ce qui explique qu’il ne veut pas aller à la CAN, il a préféré privilégier son club aux dépens de l’équipe nationale », a-t-il ajouté. Belmadi a estimé avoir donné suffisamment de temps de jeu à Andy Delort : «Il a eu largement son temps de jeu quand il était disponible. Il était là depuis son arrivée avant la CAN 2019, excepté à la date Fifa de mars 2021, suite à la décision de la Fédération française de bloquer les joueurs africains convoqués en sélections, en raison de la pandémie de Covid-19. Il a fallu l’intervention de la Fifa pour permettre aux joueurs de rallier leurs équipes. Il est indispensable de s’investir pour l’équipe nationale. Ce n’était pas le cas pour Delort, contrairement à d’autres joueurs».