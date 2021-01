<span style='text-decoration: underline;'>Qualification CAN-2021</span>:<br><span style='color:red;'>Belmadi inspecte le stade Tchaker de Blida</span>

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, s’est enquis lundi de l’état du terrain du stade Mustapha-Tchaker (Blida) à moins de deux mois de la rencontre qu’abritera cette enceinte, face au Botswana, dans le cadre de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Cameroun-2021, a indiqué la FAF mardi.

Belmadi était accompagné lors de cette visite d’inspection de ses adjoints, Aziz Bouras et Madjid Bougherra, ainsi que du coordinateur administratif Brahim Belyacine. Sur place, le Directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Blida et le directeur de l’OPOW Mustapha-Tchaker, sans oublier le chargé du projet de renouvellement du gazon naturel, étaient à l’accueil pour donner toutes les explications nécessaires au sujet des différents travaux entrepris pour préparer le stade pour la prochaine date FIFA, du 22 au 30 mars 2021, précise la même source. Pour rappel, l’équipe nationale livrera un match en déplacement, à Lusaka face à la Zambie, puis accueillera le Botswana, pour les qualifications de la CAN-2021, reportée à 2022, avant d’entamer, en juin, la campagne des éliminatoires pour le Mondial Qatar-2022. La sélection algérienne avait composté son billet pour la CAN-2021 après le nul décroché à Harare face au Zimbabwe (2-2). Les champions d’Afrique en titre trônent en tête du groupe H avec 10 points.