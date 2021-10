<span style='text-decoration: underline;'>Avenir du football</span>:<br><span style='color:red;'>Belmadi invité à une visioconférence organisée par la Fifa</span>

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Djamel Belmadi, a reçu une invitation pour prendre part à une visioconférence organisée les 19 et 21 octobre par la Fédération internationale (Fifa) au profit des entraîneurs nationaux, sur les propositions relatives à l’avenir du football, a indiqué la Fédération algérienne (FAF), jeudi.

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a reçu, au même titre que ses collègues entraîneurs des équipes nationales masculines, une invitation à rejoindre un appel Zoom, durant lequel les propositions seront officiellement présentées et discutées», a indiqué la FAF dans un communiqué. «Deux créneaux sont proposés, de manière à ce que chaque entraîneur puisse choisir en fonction de ses disponibilités : mardi 19 octobre (9h00), présentation en anglais (par Arsène Wenger), interprétation vers le français, l’espagnol, l’allemand et l’arabe, et jeudi 21 octobre (17h00), présentation en anglais (par Arsène Wenger), interprétation vers le français, l’espagnol, l’allemand et l’arabe», précise la même source. Pour rappel, et au cours des dernières semaines, la Fifa a intensifié ses réflexions autour de deux sujets majeurs : la réforme des calendriers internationaux des matches pour le football masculin et féminin, arrivant à expiration respectivement en 2024 et 2023, et la viabilité d’une bisannualisation des deux Coupes du monde. La Fifa a lancé un processus de consultation à l’échelle mondiale dans l’optique d’examiner ces points essentiels pour l’avenir du football.