<span style='text-decoration: underline;'>EQUIPE NATIONALE</span>:<br><span style='color:red;'>Belmadi: «Je n’ai pas discuté d’une éventuelle prolongation de mon contrat»</span>

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Djamel Belmadi, a déclaré jeudi qu’il ne pensait pas à une éventuelle prolongation de son contrat, préférant plutôt se focaliser sur la qualification à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

«La prolongation de mon contrat n’a pas été discutée. C’est la dernière chose à laquelle je pense. Si demain on ne se qualifie pas au Mondial, ce serait un gros échec et ce sera à moi de prendre mes responsabilités. Ce serait mal venu pour moi ou pour eux (la FAF, ndlr) de parler de contrat. Il faut absolument se qualifier à la Coupe du monde, sinon il y aura une grande réflexion», a indiqué Belmadi lors d’une conférence de presse, tenue au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger). Engagé en août 2018 en remplacement de Rabah Madjer, Belmadi (45 ans) a signé un contrat jusqu’au Mondial 2022 au Qatar. Il avait réussi à mener les «Verts» à la victoire finale en Coupe d’Afrique 2019 en Egypte et à réaliser une belle série (toujours en cours) d’invincibilité de 29 matchs. «Nous sommes à une époque où le mot +stabilité+ a été clochardisé. L’époque veut qu’on soit dans le +next+, on n’a pas cette notion de stabilité. Après trois ans, on a beaucoup progressé, mais on continue de discuter des choix de joueurs. Cette manière de réfléchir doit disparaître, peut-être plaîtelle à certaines personnes. Ce n’est pas tous les Algériens qui pensent ainsi, c’est une minorité. Le plus important est de procurer de la joie au peuple», a-t-il conclu. Belmadi espère continuer sur la bonne dynamique, à la veille de la double confrontation face au Niger, les 8 et 12 octobre, comptant respectivement pour les 3e et 4e journées du 2e tour des éliminatoires du Mondial-2022. L’Algérie occupe la tête du groupe A avec 4 points, en compagnie du Burkina Faso. Le Niger suit derrière à la 3e place (3 pts), alors que Djibouti ferme la marche avec 0 point.