Belmadi: «On aurait dû tuer le match en 1ère mi-temps»

Le sélectionneur de l’équipe algérienne de football, Djamel Belmadi, a estimé que ses joueurs «auraient dû tuer le match en première mi-temps», mardi soir au stade de Marrakech (Maroc) où l’Algérie et le Burkina Faso se sont neutralisés (1-1, mi-temps 1-0) pour le compte de la deuxième journée (Groupe A) des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Dans une déclaration faite la chaîne FAF. TV, le coach national a considéré que son équipe «aurait dû, peut-être, tuer le match en première mi-temps. On a eu des situations d’un 2 ou 3 à 0. Chose que l’on n’a pas fait, pour plusieurs raisons… de la maladresse (…) on n’a pas été assez chirurgical, pas assez tueur». Les Verts avaient ouvert le score à la 18′ minute de jeu, par Sofiane Feghouli, avant de se voir rattraper au score en seconde mi-temps (64′ mn) par le Burkina Faso sur un but d’Abdoul Tapsoba. «Nous sommes tellement habitués à aller toujours en conquérants, de prendre à chaque fois les trois points de la victoire, même à l’extérieur. C’était encore l’objectif pour ce match là. Il ne nous a pas manqué grand chose», a t-il ajouté.

«Nous avons mal entamé la 2è mi-temps, avec le frein en main. Nous avons eu 15 à 20 minutes de temps faible où on s’est montré assez fébrile et où on a manqué un peu de solidité. Ensuite, dans les 15-20 dernières minutes, on a eu le contrôle du jeu, voire quelque situation où Bounedjah aurait pu se retrouver face à face avec le gardien. Dans les dernières passes (…) on a manqué de précision, de qualité technique, assez bizarrement d’ailleurs», a poursuivi Belmadi.

Côté satisfaction, le coach national a fait l’éloge du milieu de terrain Ramiz Zerrouki qui «prend de plus en plus de poids dans le groupe» et qui est «bon dans le pressing sur l’adversaire, la récupération et l’animation de jeu». Il a également mis en exergue le retour réussi de Sofiane Feghouli. «Sofiane a réalisé une belle première période avec a la clé un but. malheureusement diminué en raison d’une gêne aux adducteurs. Il ne pouvait pas continuer. Ce joueur est intelligent toujours présent dans les moments importants .Dommage, il n’a pas pu continuer la partie. tout comme son coéquipier Bennacer, égal à lui même, mais lui aussi diminué. Ceci explique en partie la baisse de régime de l’équipe en seconde mi-temps», a estimé Belmadi.

«Il faut maintenant préparer la double confrontation contre le Niger en octobre prochain. Nous allons analyser le match du Burkina et combler les défaillances constatées. Il y a de la qualité dans l’équipe nigérienne qui renferme de bons joueurs. c’est une équipe vaillante et solidaire. Ils ont tenu la tête aux burkinabés jusqu’au dernier quart d’heure. ont va avoir de la difficulté. Il faut recharger les batteries en vue de cette double confrontation», a conclu le sélectionneur algérien. Les deux prochaines journées (3e,4e) de ces éliminatoires du Mondial 2022 sont prévues au mois d’octobre prochain.