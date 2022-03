<span style='text-decoration: underline;'>Mondial-2022 (barrages) Algérie</span>:<br><span style='color:red;'>Belmadi retient 24 joueurs pour le Cameroun</span>

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football Djamel Belmadi, a convoqué 24 joueurs, en vue de la double confrontation face au Cameroun, les 25 et 29 mars, dans le cadre des barrages qualificatifs à la Coupe du monde 2022 au Qatar, rapporte la Fédération algérienne (FAF) samedi sur son site officiel.

La liste est marquée par la convocation de deux nouveaux joueurs: le défenseur de l’ES Sahel Youcef Laouafi et l’attaquant d’Al Wakrah (Qatar Super league) Mohamed Benyettou.

La liste des convoqués est marquée également par le retour de plusieurs joueurs absents lors de la CAN 2021: Adlene Guedioura (Burton Albion), Hicham Boudaoui (OGC Nice), Rachid Ghezzal (Besiktas) et Ishak Belfodil (Herta Berlin). En revanche, les attaquants: Baghdad Bounedjah (Al Sadd), Said Benrahma ( West Ham), Adam Ounas (Naples),Farid Boulaya (FC Metz/France), les milieux de terrain Adam Zorgane (SC Charleroi) Haris Belkebla (Stade Brestois), Yacine Brahimi (Al Rayyane) et Mohamed Amine Amoura (FC Lugano), ainsi que les défenseurs, Amine Tougai (ES Tunis), Lies Chetti (ES Tunis), Mohamed Réda Halaïmia (KFCO Beerschot/ Belgique), présents à la CAN 2021 au Cameroun, ne figurent pas dans la nouvelle liste de Belmdi.

La première manche se jouera vendredi prochain au stade Japoma à Douala (18h00), alors que le match retour est fixé au mardi 29 mars au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h30). La sélection nationale s’envolera lundi pour la capitale équato-guinéenne Malabo pour effectuer un stage bloqué, avant de rejoindre Douala le 24 mars, soit à la veille de la rencontre.

Les «Verts» restent sur une décevante participation à la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 (remportée à 2022) au Cameroun (9 janvier – 6 février), marquée par une élimination prématurée dès le premier tour du tournoi.

Liste des 24 joueurs :

Gardiens : Raïs M’bolhi (Al-Ittifaq/ Arabie saoudite), Alexandre Oukidja (FC Metz/ France), Mustapha Zeghba (Damac FC/Arabie saoudite).

Défenseurs : Ramy Bensebaïni (B. Monchengladbach/ Allemagne), Djamel Benlamri (Qatar SC/ Qatar), Youcef Atal (OGC Nice / France), Aïssa Mandi (Villarreal/ Espagne), Abdelkader Bedrane (ES Tunis/ Tunisie), Mehdi Tahrat (Al-Gharafa/ Qatar), Mohamed Houcine Benayada (ES Sahel/ Tunisie), Ahmed Touba ( RKC Waalwijk/Pays-Bas ), Youcef Laouafi (ES Sahel/ Tunisie).

Milieux : Ismaël Bennacer (AC Milan/ Italie), Ramiz Zerrouki (Twente FC/ Pays-Bas), Sofiane Feghouli (Galatasaray/ Turquie), Sofiane Bendebka (Al Fateh FC/ Arabie saoudite), Hicham Boudaoui (OGC Nice/France), Adlene Guedioura (Burton Albion/Angleterre)

Attaquants : Mohamed Benyettou (Al-Wakrah/ Qatar), Islam Slimani (Sporting Lisbonne/ Portugal), Riyad Mahrez (Manchester City/ Angleterre), Youcef Belaïli (Stade Brestois/France), Ishak Belfodil (Herta Berlin/Allemagne), Rachid Ghezzal (Besiktas JK/Turquie).