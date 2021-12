<span style='text-decoration: underline;'>CAN-2021</span>:<br><span style='color:red;'>Belmadi retient 28 joueurs, retour de Brahimi, une première pour Tougaï</span>

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football Djamel Belmadi, a dévoilé la liste des 28 joueurs, devant prendre part à la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr) au Cameroun (9 janvier – 6 février), a annoncé la Fédération algérienne (FAF), vendredi sur son site officiel.

Le défenseur de l’ES Tunis Mohamed Amine Tougaï, signe sa première convocation chez les «Verts», lui qui s’est illustré avec l’équipe nationale A’, sacrée championne arabe de la Fifa-2021 à Doha (Qatar). Le milieu de terrain offensif Yacine Brahimi (Al-Rayyan SC/ Qatar), élu meilleur joueur de la Coupe arabe de la Fifa-2021, effectue son grand retour en équipe nationale après plusieurs mois d’absence. Côté absence, le milieu de terrain Hicham Boudaoui (OGC Nice/ France) n’a pas été retenu, au même titre que l’ailier gauche Rachid Ghezzal (Besiktas/ Turquie). 15 joueurs champions d’Afrique lors de la précédente édition en 2019 en Egypte, figurent dans la liste des 28 joueurs, alors que 13 éléments vont participer pour la première fois à une phase finale de la CAN. Les «Verts» iront se préparer à partir de lundi prochain à Doha (Qatar), avec au menu deux matchs amicaux : le samedi 1e janvier face à la Gambie, et le mercredi 5 janvier devant le Ghana, avant de s’envoler le lendemain pour Douala. Le choix de se préparer à Doha avait été déjà adopté avant la dernière CAN-2019 en Egypte, remportée par l’Algérie. Les «Verts» avaient disputé deux matchs-tests avant leur départ au Caire: face au Burundi (1-1) et au Mali (3-2). Logés dans le groupe E, les «Verts» entameront la défense de leur titre, le mardi 11 janvier 2022, contre la Sierra Leone, au stade de Japoma à Douala (14h00, algériennes), avant de défier la Guinée équatoriale, le dimanche 16 janvier 2022 à Douala (20h00), puis la Côte d’Ivoire, le jeudi 20 janvier 2022, sur le même stade (17h00).

Liste des 28 joueurs :

Gardiens : Raïs M’bolhi (Al-Ittifaq/ Arabie saoudite), Alexandre Oukidja (FC Metz/ France), Mustapha Zeghba (Damac FC/Arabie saoudite).

Défenseurs : Ramy Bensebaïni (B. Monchengladbach/ Allemagne), Djamel Benlamri (Qatar SC/ Qatar), Youcef Atal (OGC Nice / France), Mohamed Réda Halaïmia (KFCO Beerschot/ Belgique), Aïssa Mandi (Villarreal/ Espagne), Abdelkader Bedrane (ES Tunis/ Tunisie), Mehdi Tahrat (Al-Gharafa/ Qatar), Mohamed Amine Tougaï (ES Tunis/ Tunisie), Houcine Benayada (ES Sahel/ Tunisie), Lyes Chetti (ES Tunis/ Tunisie)

Milieux : Ismaël Bennacer (AC Milan/ Italie), Adam Zorgane (SC Charleroi/ Belgique), Ramiz Zerrouki (Twente FC/ Pays-Bas), Sofiane Feghouli (Galatasaray/ Turquie), Haris Belkebla (Stade brestois/ France), Sofiane Bendebka (Al Fateh FC/ Arabie saoudite)

Attaquants : Farid Boulaya (FC Metz/France), Islam Slimani (O. Lyon/ France), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/ Qatar), Riyad Mahrez (Manchester City/ Angleterre), Youcef Belaïli (sans club), Saïd Benrahma (West Ham/ Angleterre), Adem Ounas (SSC Naples/Italie), Mohamed El-Amine Amoura (FC Lugano/Suisse), Yacine Brahimi (Al-Rayyan SC/ Qatar).