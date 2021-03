<span style='text-decoration: underline;'>CAN-2021 - Algérie</span>:<br><span style='color:red;'>Belmadi retient 28 joueurs, une première pour Touba, Zerrouki et Khacef</span>

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Djamel Belmadi, a fait appel à 28 joueurs, dont trois nouveaux, en vue des deux derniers matchs des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021, à Lusaka face à la Zambie (25 mars) et à Blida devant le Botswana (29 mars), a annoncé dimanche la Fédération algérienne (FAF).

Belmadi a convoqué pour la première fois les deux défenseurs Ahmed Touba (RKC Waalwijk/ Belgique) et Naoufel Khacef (Tondela/Portugal), ainsi que le milieu de terrain Ramiz Zerrouki (Twente/Pays-Bas). A noter le retour des attaquants Hilal Soudani (Al-Fath FC/Arabie Saoudite), Youcef Belaïli (Qatar SC/Qatar), Rachid Ghezzal (Besiktas/Turquie), Oussama Darfalou (SBV Vitesse/Pays-Bas), ainsi que des défenseurs Mehdi Zeffane (Krylia Sovetov/Russie), Abdelkader Bedrane (ES Tunis/Tunisie) et Hocine Benayada (ES Sahel/Tunisie). En revanche, le coach national a été contraint de se passer des services des deux sociétaires de l’OGC Nice, Youcef Atal, de retour de blessure, et Hicham Boudaoui, blessé. Le défenseur Mohamed Réda Halaïmia (K. Beerschot VA/Belgique), le milieu de terrain Yacine Brahimi (Al-Rayyan SC/Qatar) et l’attaquant de Montpellier (France), Andy Delort, n’ont pas été convoqués. Le défenseur du Borussia Monchengladbach (Allemagne), Ramy Bensebaïna, suspendu face à la Zambie, a été retenu parmi les 28 mais fera son retour face au Botswana. Idem pour les internationaux évoluant en Premier League anglaise, Riyad Mahrez et Saïd Benrahma, retenus par leurs clubs en raison des restrictions liées au Covid-19. Ils seront indisponibles pour la rencontre en déplacement jeudi à Lusaka, mais seront présents pour le second match à Blida face au Botswana. Qualifiée pour la prochaine CAN, décalée à 2022, au terme des deux précédentes journées disputées en novembre 2020, l’équipe nationale entame lundi un stage au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger), avant de s’envoler le lendemain (10h00) pour Lusaka à bord d’un vol spécial. L’Algérie caracole en tête de son groupe de qualifications avec 10 points, devant le Zimbabwe (5 pts). Le Botswana suit derrière à la 3e place avec 4 points, alors que la Zambie ferme la marche avec 3 unités.

Liste des 28 joueurs :

Gardiens: Rais M’bolhi (Al-Ettifaq/ Arabie saoudite), Azzedine Doukha (Al-Raed/ Arabie saoudite), Alexandre Oukidja (FC Metz/ France).

Défenseurs: Mehdi Zeffane (Krylia Sovetov/ Russie), Ayoub Abdelaoui (FC Sion/ Suisse), Aïssa Mandi (Real Betis, Espagne), Mehdi Tahrat (Abha Club, Arabie saoudite), Djamel Benlamri (Olympique Lyon, France), Ramy Bensebaïni (Borussia Monchengladbach, Allemagne), Hocine Benayada (ES Sahel/ Tunisie), Abdelkader Bedrane (ES Tunis/ Tunisie), Ahmed Touba (RKC Waalwijk/ Belgique), Naoufel Khacef (Tondela/ Portugal).

Milieux : Adlène Guedioura (Al-Gharafa/ Qatar), Mehdi Abeid (Al-Nasr/ Emirats arabes unis), Ramiz Zerrouki (Twente/ Pays-Bas), Ismaël Bennacer (AC Milan/ Italie), Haris Belkebla (Stade brestois/ France), Farid Boulaya (FC Metz/ France).

Attaquants : Riyad Mahrez (Manchester City/ Angleterre), Rachid Ghezzal (Besiktas/ Turquie), Sofiane Feghouli (Galatasaray/ Turquie), Youcef Belaïli (Qatar SC/ Qatar), Saïd Benrahma (West Ham, Angleterre), Hilal Soudani (Al-Fath FC/ Arabie saoudite), Oussama Darfalou (SBV Vitesse/ Pays-Bas), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd, Qatar), Islam Slimani (O. Lyon/ France).