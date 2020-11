<span style='text-decoration: underline;'>Algérie-Zimbabwe </span>:<br><span style='color:red;'>Belmadi satisfait de la pelouse du 5-Juillet</span>

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Djamel Belmadi, s’est montré satisfait de l’état de la pelouse du stade Olympique du 5-Juillet (Alger), à trois jours de la réception du Zimbabwe, jeudi (20h00) dans le cadre de la 3e journée (Gr. H) des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021.

«Nous constatons qu’ils ont bien travaillé (l’équipe d’entretien de la pelouse, ndlr). Le fait qu’il n’y a pas eu de matchs de championnat a permis aux ingénieurs de nous donner une pelouse impeccable, nous reconnaissons le fait qu’ils ont bien travaillé, c’est une bonne chose. Je ne pense pas que nous allons nous entraîner sur cette pelouse, je préfère effectuer l’ultime séance d’entraînement de la veille du match à Sidi-Moussa», a indiqué Belmadi dans une déclaration accordée au site de la Fédération algérienne (FAF). Arrivé dimanche à Alger, le coach national, accompagné de trois membres de son staff technique (Aziz Bouras, Zahir Bensedira et Madjid Bouguerra) a effectué une visite à l’enceinte olympique, où il a eu à inspecter les différentes installations. La délégation de l’équipe nationale a visité également les vestiaires, notamment celui nouvellement réaménagé à l’étage, avant d’opter pour celui se trouvant près du terrain «afin d’optimiser le temps à utiliser entre les deux mi-temps», précise la FAF. «L’absence du public ? C’est là où le bât blesse. On aurait aimé la présence de nos supporters qui sont une partie intégrante de notre projet. On sait l’amour qu’ils ont pour leur équipe. La situation est telle qu’on doit l’accepter, on aura une pensée pour eux. Je sais qu’ils seront devant leur écran de télévision pour nous soutenir», a-t-il conclu. Les «Verts» entament lundi un stage au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger), en présence de 24 joueurs, dont 18 sacrés champions d’Afrique lors de la CAN-2019 en Egypte. Le Zimbabwe et l’Algérie se retrouveront de nouveau le 16 novembre au stade de Harare (16h00 algériennes), en match comptant pour la 4e journée des qualifications de la CAN-2021. A la veille de la 3e journée du groupe H, l’Algérie occupe la 1re place avec 6 points, devant respectivement le Zimbabwe (4 pts) et le Botswana (1 pt), alors que la Zambie ferme la marche avec 0 point. Les deux premiers du groupe se qualifient pour la phase finale de la CAN-2021, reportée à 2022 à cause du Covid-19.