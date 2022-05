<span style='text-decoration: underline;'>Régionale II, Groupe C (LRFO): 20ème journée</span>:<br><span style='color:red;'>Ben Adda et Merine ne lâchent pas prise</span>

Régionale II, Groupe C (LRFO): 20ème journée : Ben Adda et Merine ne lâchent pas prise

C’est une compétition palpitante qui se passe dans le groupe C de la régionale deux de la ligue régionale d’Oran (LRFO). A deux journées de la fin de l’exercice 2021-2022, la course au titre est toujours indécise malgré le petit avantage d’un point d’avance en faveur du meneur, l’Olympique de Sidi Ben Adda.

Les gars de Témouchent ont facilement remporté leur match par trois buts à zéro face au MC Sidi Ali Boussidi suite aux buts inscrits par les Meçabih, Sabri et Benameur. L’O Sidi Ben Adda devance donc son rival, l’IRB Merine qui revient avec les trois points de la victoire de son déplacement à Sidi Yagoub par deux buts à un face au FCKSY local. Au total, l’OSBA mène le bal avec 45 points récoltés, contre 44 pour son dauphin, l’IRBM. La semaine prochaine, Merine recevra le troisième au classement Bedrabine vainqueur avant-hier du dernier Marsat Ben Mhidi par quatre buts à un, alors que le leader Ben Adda et son coach Mahrouz Djillali, rendra visite chez le bon dernier, l’ESMBM, en attendant le choc de la saison lors de la 22ème et ultime journée entre les deux principaux protagonistes de ce groupe C. Signalons enfin, ces comportements anti sportives dont a été victime le club du RC Lamtar à Sebdou où l’URBS local a battu le RCL par deux à zéro.

B.Didéne