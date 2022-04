<span style='text-decoration: underline;'>Ligue Régionale de Football Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Ben Badis et Merine chutent</span>

La treizième journée de la ligue régionale de football d’Oran disputée vendredi dernier a vu la chute des deux représentants de la wilaya de Sidi Bel Abbés, le CRB Ben Badis et l’IRB Merine, qui jouent l’accession.

En Régionale Une B, Ben Badis a chuté chez le Wifak de Hammam Bouhadjar par deux buts à un. Cette défaite a été aussi consommée par son rival, le CRB Hennaya qui a laissé des plumes à Bendaoud. L’écart entre les deux équipes reste de deux points (29 à 27 pour Hennaya). Ces deux défaites des leaders ont été bien exploitées par le Zidoria de Témouchent, auteur d’une victoire à l’extérieur chez l’avant dernier Chebikia. Le ZSAT double Ben Badis et lui chipe la deuxième place avec 28 ponts. L’ORC Boukhanéfis de Haffaf revient avec un beau succès de Chabat El Ham et soigne son classement général. Par contre, les formations de Sidi Khaled et Sfisef perdent sans jouer et aggravent encore plus leurs situations. Dans la poule C de la Régionale Deux, l’IRB Merine a concédé une défaite surprise chez les gars de Sidi Ali Boussidi. Son dauphin Sidi Ben Adda revient à deux longueurs du meneur Merine après sa victoire à domicile face Chetouane. Le JS Bedrabine conforte sa troisième place à deux points de retard de l’OSBA après avoir battu Zelboun par un score net de trois à zéro. Sidi Brahim a cartonné par cinq buts à deux contre l’avant dernier Marsa Ben Mhidi, alors que le RC Lamtar revient doucement vers le haut du tableau suite à son succès à l’extérieur chez la lanterne rouge Ain Youcef. Le RCL est désormais quatrième avec le même nombre de points que le JR Sidi Barhim.

B. Didéne