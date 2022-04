<span style='text-decoration: underline;'>LRFO, Régionales Une & Deux : 14ème journée</span>:<br><span style='color:red;'>Ben Badis et Merine en démonstration</span>

Les deux formations le CRBBB et l’IRBM représentant la wilaya de Sidi Bel Abbés maintiennent leurs premières places dans leurs groupes.

A commencer par celui de la régionale Une où le CRB Ben Badis a arraché une victoire aux forceps par trois buts à deux dans le derby de la Mekerra qui l’a opposé à l’Olympique de Boukhanefis. Les gars de l’ex Descartes confirment ainsi leur pole position avec 30 points au compteur, soit avec deux longueurs d’avance sur le second, le ZSA Témouchent qui a réalisé difficilement trois points en accueillant Hammam Bou Hadjar. L’ex leader le CRB Hennaya perd de la vitesse et se trouve troisième sans jouer vendredi passé face à Sidi Khaled qui a déclaré forfait. De même pour le CRB Sfisef qui déclare forfait et c’est une autre mauvaise image du sport roi belabbésien cette saison. En Régionale deux, l’IRB Merine confirme sa bonne santé et assure sa première place après avoir infligé une sévère correction au mal classé Marsa Ben Mhidi par le score le plus lourd de la journée de sept à deux. Avec ses 39 points, Merine devance Sidi Ben Adda par deux points même si l’OSBA a ramené une précieuse victoire chez Zelbuon. Quant aux autres équipes de Sidi Bel Abbés, le derby entre les voisins du MC Sidi Ali Boussidi et Le RC Lamtar qui sont à cinq bornes de distance s’sst achevé en faveur de l’ex Parmentier sur le terrain du Rapide et le devance au classement général. La bonne affaire de cette 14ème journée est le succès à l’extérieur de Bedrabine qui a battu sans difficulté Sebdou par trois buts à un et soigne ainsi son classement en se positionnant juste dans la troisième marche du podium. Chetouane a réalisé l’essentiel face au dernier d’Aïn Youcef alors que Sidi Yagoub a chuté lourdement à domicile sur le score de 4 à 2 devant le JR Sidi Brahim.

B. Didéne