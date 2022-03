<span style='text-decoration: underline;'>LRFO: Régionale Une B</span>:<br><span style='color:red;'>Ben Badis nouveau leader</span>

Le CRB Ben Badis, pensionnaire de la Régionale Une dans le groupe B, a rejoint sur tapis vert, l’actuel leader, le CRB Hennaya. C’est ce qui a été récemment notifié par la décision de la commission fédérale des recours lors de la séance datée du 02 mars. Le résultat du match perdu sur tapis contre l’ORC Boukhanéfis à cause du joueur Saad Anes suspendu a été homologué en son résultat en faveur du CRBBB. Ce qui va pousser la ligue régionale d’Oran (LRFO) a homologué le score initial et rendre trois points à Ben Badis qui rejoint Hennaya à la première place. Retenons que les clubs des deux divisions RI et RII sont au repos à cause de la trêve d’une semaine décidée par la LRFO.

M. Bekkar