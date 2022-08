<span style='text-decoration: underline;'>ACCOMPAGNÉ D’UNE DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE</span>:<br><span style='color:red;'>Benabderrahmane se rend à El Tarf</span>

Le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane s’est rendu jeudi dernier à El Tarf pour s’enquérir des dégâts causés par les feux de forêts et aller au chevet des blessés des incendies enregistrés dans cette wilaya à la fin de la semaine passée.

Accompagné du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, Kamel Beldjoud, des Transports, Abdallah Moundji, et de l’Agriculture et du Développement Rural, Mohamed Abdelhafid Henni, M. Benabderrahmane s’est rendu à El Tarf sur instruction du président de la République M. Abdelmadjid Tebboune. Sur place, le Premier ministre et la délégation qui l’accompagnait ont constaté l’ampleur des dégâts causés par les incendies notamment dans la région de Brabtia à El-Kala. Intervenant à cette occasion, le Premier ministre a affirmé que «tous les services spécialisés et les institutions de l’Etat, avec à leur tête les unités de la Protection civile et les forces de l’Armée nationale populaire (ANP), sont mobilisés pour venir à bout des feux de forêt affectant plusieurs wilayas de l’Est du pays et prendre en charge les blessés et les sinistrés, et ce, conformément aux instructions du président de la République». Outre ses déclarations sur la mobilisation contre les feux de forêts, le Premier ministre a affirmé que l’indemnisation des sinistrés des feux de forêts débutera la semaine prochaine.

Par ailleurs, la délégation s’est rendue, également, au village El-Maleha (commune d’El Kala) où il a présenté les condoléances du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux familles des victimes des feux de forêts et ses voeux de prompt rétablissement aux blessés. La délégation ministérielle s’est également rendue au chevet des blessés admis à l’hôpital chahid-Bouzid-Amar d’El Kala. Il convient de signaler que le bilan le plus lourd des incendies de mercredi dernier a été enregistré dans la wilaya d’El Tarf avec 30 morts dont 11 enfants et 161 autres blessées.

Ces chiffres ont été rendus publics par la cellule de vigilance de cette wilaya d’El Tarf qui précise que 21 personnes blessées ont été mises sous soins intensifs. De son côté, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait présenté mercredi ses condoléances aux familles des victimes des feux de forêts et ses voeux de prompt rétablissement aux blessés. Le président Tebboune leur a assuré «le soutien de l’Etat et la pleine mobilisation des différents services avec tous leurs moyens humains et matériels pour venir à bout de ces feux et prendre en charge les blessés». À signaler enfin que la Protection civile a affirmé, hier vendredi, que les incendies déclarés à travers plusieurs wilayas du nord du pays ont été «totalement éteints», avec 73 foyers totalement maîtrisés dans les dernières 24 heures.

Mohand.S